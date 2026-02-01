Şubat 2026 hacamat günleri: Sünnet olan tarihler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hacamat, hem dinen hem de tıbben tavsiye olunan bir alternatif tedavi yöntemidir.

Vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını destekleyerek kanı tazeler ve yenilik verir.

Günümüzde oldukça yaygın olan bu tedavi yöntemi, hastanelerde de uygulanmaktadır.

Hacamat tedavisi planlayanlar, aynı zamanda dini takvime de uygun bir günü seçmeye çalışır. Bu kapsamda, hacamat takvimi sık sık incelenir.

Şubat ayı itibarıyla "Şubat ayı hacamat günleri" merak edildi.

İşte, 2026 Şubat ayı sünnet olan hacamat tarihleri...

ŞUBAT 2026 HACAMAT TAKVİMİ

1 Şubat tarihi, dolunay evresine denk gelmesi nedeniyle hacamat için önerilmeyen zaman dilimlerinden biridir.

Şubat 2026 için tavsiye edilen günler; 3, 5, 7 9 ve 12 Şubat 2026 hacamat günleri şeklindedir.

3 Şubat Salı Şaban - 15

5 Şubat Perşembe Şaban - 17

7 Şubat Cumartesi Şaban - 19

9 Şubat Pazartesi Şaban - 21

12 Şubat Perşembe Şaban - 24