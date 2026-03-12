İstanbul'da iki kez organ bağışında bulunan baba: Bir tane daha olsa yine veririm

Yaklaşık bir yıl önce Şeyma Demiral’a son dönem böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Genç kadın, hastalığı nedeniyle haftada birkaç kez diyaliz tedavisi görmek zorunda kaldı. Günlük yaşamı zorlaştıran bu süreçte aile, uygun donör bulunabilmesi için arayışa girdi.

Baba ve kız, tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda en uygun vericinin baba 67 yaşındaki Remezan Demiral olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE KARACİĞER BAĞIŞLAMIŞ OLMASI TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Demiral’ın geçmişte kardeşi için karaciğerinin bir bölümünü bağışlamış olması nedeniyle süreç doktorlar tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemelerin ardından nakil için herhangi bir tıbbi engel olmadığı tespit edildi.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen operasyonla Remezan Demiral’ın böbreği, kızı Şeyma Demiral’a başarıyla nakledildi.

"ORGAN BAĞIŞI TOPLUMSAL BİR İHTİYAÇ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erdem Kınacı, Türkiye’de kadavradan organ bağışı oranlarının yetersiz olması nedeniyle nakillerin büyük bölümünün canlı vericilerden gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın verici adaylarının sınırlı olduğunu belirten Kınacı, annenin uygun bulunmaması üzerine babanın değerlendirildiğini ifade etti.

Operasyonun robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildiğini aktaran Kınacı, daha önce açık karaciğer ameliyatı geçirmiş bir hastada minimal invaziv cerrahinin uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Kınacı, organ bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan kadavra bağışlarının artırılmasının toplum için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Op. Dr. İlyas Kudaş ise babanın daha önce kardeşine karaciğer bağışladığını hatırlatarak bunun tıp literatüründe nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Kudaş, dünyada benzer şekilde hem karaciğer hem böbrek bağışı yapan vericilere ilişkin yaklaşık 13-14 vaka bulunduğunu belirtti.

"BİR CAN KURTARMAK TARİF EDİLEMEZ"

Remezan Demiral ise kızının sağlığına kavuşmasının kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Kızının diyaliz sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Demiral, doktorların yönlendirmesiyle nakil sürecine girdiklerini belirtti.

Bir hayat kurtarmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu ifade eden Demiral, “Bir canın kurtulmasına vesile oluyorsun. Bir tane daha olsa yine veririm. Mutluyum, huzurluyum.” dedi.

"ŞİMDİ KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Böbrek nakli yapılan Şeyma Demiral da operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Mutluyum, artık kendimi daha rahat ve iyi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Aile, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.