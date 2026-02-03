İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geniz eti büyümesi; burun tıkanıklığı, ağızdan nefes alma, horlama ve üst solunum yolu sorunlarıyla kendini gösterebiliyor.

Özellikle çocuklarda yaygın olsa da yetişkinlerde de görülebilen bu durum, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Cerrahi müdahale her zaman ilk tercih olmayınca, birçok kişi geniz etini doğal yollarla küçültmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Bu noktada bitkisel destekler, buhar uygulamaları ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik doğal çözümler öne çıkıyor.

KEKİK ÇAYI MUCİZESİ

Doğal yöntem arayışında olanların en sık karşılaştığı bitkisel önerilerden biri ise kekik çayı.

Journal of Herbal Medicine’da yayımlanan bir çalışmada, kekik gibi antioksidan içeriği yüksek bitkilerden hazırlanan çayların boğaz ve solunum yollarında rahatlatıcı etki gösterdi.

Antiseptik ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen kekiğin, boğaz ve burun bölgesinde rahatlama sağladığı, mukusun azalmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca International Journal of Food Microbiology’de yer alan kapsamlı bir derlemede, kekik yağı ve türevlerinin iltihap azaltıcı etkilerinin hücresel düzeyde gözlemlendiği vurgulanıyor

Kekik çayı, geniz eti şikayetlerini hafifletmek isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu doğal destekler arasında yer alıyor.

*tıbbi tedavi yöntemi değildir.