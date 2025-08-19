İyileşme olanağını yükselten tedavi: Hiperbarik oksijen tedavisi

Bu tedavi, doğru kişiye, doğru zamanda uygulandığında hayat kurtarıcı olabiliyor...

Son yıllarda adı sıkça duyulan hiperbarik oksijen tedavisi, basit anlatımla vücudun oksijenle daha yoğun bir şekilde buluşturulması esasına dayanıyor.

Normal koşullarda soluduğumuz havada yaklaşık yüzde 21 oranında oksijen bulunuyor.

YÜZDE 100 OKSİJEN SOLUNUYOR

Bu tedavide ise hasta, özel tasarlanmış bir odada ya da tüpte, normal basıncın iki ila üç katına çıkarıldığı bir ortamda yüzde 100 oksijen soluyor.

Böylece kanda taşınan oksijen miktarı kısa sürede yükseliyor ve bu sayede hasar görmüş dokuların iyileşme süreci hızlanıyor.

YARALI DOKULARIN İYİLEŞMESİ HIZLANDIRILIYOR

Tedavi sırasında artan basınç ve saf oksijen solunması, kanda çözünmüş oksijen seviyesini olağanüstü artırıyor.

Oksijenin yoğunluğu arttığında vücudun doğal iyileşme mekanizmaları daha etkili çalışıyor.

Yaralı dokuların onarımı hızlanıyor, bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla daha güçlü mücadele edebiliyor. Bir seans genellikle 60 ile 90 dakika arasında sürüyor.

Hastanın sağlık durumuna ve tedavi nedenine bağlı olarak seanslar birkaç günden birkaç haftaya uzanan bir programa yayılabiliyor.

KULLANILDIĞI DURUMLAR

Uluslararası sağlık otoriteleri, bu tedavinin bazı hastalıklarda kesin fayda sağladığını kabul ediyor. En yaygın ve onaylı kullanım alanları şöyle:

1. Dalgıç hastalığı: Derin dalış sonrası oluşan gaz kabarcıkları nedeniyle acil müdahale gereken durumlarda ilk seçenek olarak kullanılıyor.

2. Kanda hava kabarcığı: Damar içine hava girmesiyle gelişen bu tabloyu düzeltmek için acil olarak uygulanıyor.

3. Karbon monoksit zehirlenmesi: Özellikle bilinç kaybı veya sinir sistemi etkilenmişse tedavide önemli bir rol üstleniyor.

4. Ağır yumuşak doku enfeksiyonları ve gazlı kangren: Enfeksiyonun ilerlemesini durdurmaya yardımcı oluyor.

5. Cilt ve doku nakilleri: Nakledilen dokunun yaşama şansını artırmak için destek olarak kullanılıyor.

6. Radyasyon hasarı: Özellikle kanser tedavisinden yıllar sonra ortaya çıkan doku hasarlarının iyileşmesine katkı sağlıyor.

7. Diyabetik ayak yaraları ve kronik ülserler: İyileşmeyen, enfeksiyona açık yaraların kapanmasına yardımcı oluyor.

TEDAVİ SÜRECİ

Hastalar tedavi öncesinde kapsamlı bir muayeneden geçiriliyor. Uygulama sırasında kişi rahat bir şekilde oturuyor veya uzanıyor.

Basınç yükseldikçe kulaklarda dolgunluk hissi olabiliyor, bu durum kısa sürede dengeleniyor.

Seans boyunca kitap okumak, müzik dinlemek de mümkün oluyor. Çok kişilik odalarda aynı anda birden fazla hasta tedavi alabiliyor.

OLASI RİSKLER

Hiperbarik oksijen tedavisi genel olarak güvenli kabul edilse de yan etkiler görülebiliyor. En sık rastlanan sorunlar arasında kulak ve sinüs basıncı, geçici görme değişiklikleri ve nadir de olsa akciğer basınç sorunları bulunuyor.

Çok yüksek oksijen düzeyine bağlı nöbet riski de seyrek görülüyor. Merkezlerde uygulanan sıkı güvenlik önlemleri sayesinde yangın riski de kontrol altında tutuluyor.