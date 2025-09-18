İzmir’de 12 yaşındaki Yusuf Selim’in hayatını değiştiren ameliyat

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Yusuf Selim Bolat, doğuştan gelen kalp kapakçığı eksikliği ve damar darlıkları nedeniyle küçük yaşta iki kez ameliyat geçirdi. Ancak tedavilere rağmen şikayetleri devam eden küçük çocuk, geçtiğimiz yıl Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

KALPTE KRİTİK DARALMALAR TESPİT EDİLDİ

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine ile Çocuk Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Timur Meşe tarafından muayene edilen Yusuf Selim’in kalbinin sol tarafında ve daha önce ameliyat edilen damarlarda ciddi daralmalar olduğu belirlendi. Doktorlar, kalpteki kapakçıkları yeniden düzenleyerek kritik bir operasyon yapmaya karar verdi.

8 SAATLİK AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yaklaşık 8 saat süren operasyon sırasında, sağ taraftaki kapakçık sola nakledildi, boşalan yere ise kadavradan alınan bir kapakçık yerleştirildi. Zorlu ameliyatın ardından Yusuf Selim’in sağlığına kavuştuğu bildirildi.

"NEFES ALIP VERMEM BİLE RAHATLADI"

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi anlatan Yusuf Selim, “Ameliyat olduktan sonra nefes alıp vermem bile rahatladı. Daha kolay yürüyebiliyorum, daha az yoruluyorum. Artık hayatım çok daha ferah.” dedi.

ANNENİN SEVİNCİ: "ARTIK KORKMADAN SARILMAK İSTİYORUM"

Oğlu için zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Esma Bolat, “Ameliyattan sonra çok sarılamadık. Artık oğluma korkmadan sarılmak istiyorum.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"YUSUF SELİM'İN GÜLÜCÜĞÜ BİZE HEDİYE"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Nihat Çine ise, çocuğun başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu, Prof. Dr. Timur Meşe ve ekibiyle birlikte titiz bir süreç yürüttüklerini aktardı: