İzmir'de sigarayı bırakan 25 yıllık tiryaki, kül tablasını saksıya dönüştürdü

İzmir'de 25 yıldır sigara kullanan Yonca Yıldız ile 15 yıldır kullandığını belirten diş hekimi ve 1 çocuk annesi Semahat Gül (55), defalarca bırakmayı denedikleri bu alışkanlıktan Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği'nden aldıkları destek sayesinde kurtuldu.

Sigara yüzünden nefes almakta zorlandığını anlatan evli ve iki çocuk annesi, kamu çalışanı Yonca Yıldız, 171 danışma hattı ile profesyonel destek alıp ücretsiz ilaca ulaştığını ve 4 ay önce sigarayı bıraktığını söyledi.

"25 YILIN ÜZERİNDE SİGARA İÇTİM"

Yıldız, "Bu alışkanlığa yaklaşık 15 yaşında yurtta başladım. 25 yılın üzerinde sigara içtim. Sadece 2 kızımın hamilelik ve emzirme dönemlerinde birer yıl ara verdim. Kendim için aldığım en doğru karar. Eşimin de çok önemli bir desteği oldu. Enerjim arttı. Her şeyden tat almaya başladım. Birkaç kilo aldım ama sonra veririm" dedi.

"ÇOK KÖTÜ KOKAN KÜL TABLAM ŞİMDİ FESLEĞN KOKUYOR"

Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce kendini hazırladığını kaydeden Yıldız, "Sigara yüzünden nefes almakta zorlanıyordum. Şimdi kendimi 10 yıldır sigara içmiyormuş gibi hissediyorum. Mutluyum ve herkese tavsiye ederim. Hayatımdan, evimden çıkardım. Çok da kendime yakıştıramıyordum. Birkaç denemenin ardından sonunda sigara benim için bitti.

Çok kötü kokan bir kül tablası şimdi fesleğen kokuyor. Çakmağımı emekli ettim. Kül tablamı da fesleğen saksısı yaptım. Kendiniz, sevdikleriniz için aldığınız en doğru karar, dumansız yaşayın. Bu saksıyı benden sonra bırakmak isteyenlere ilham olması için buraya bırakıyorum" diye konuştu.

"SİGARANIN SAĞLIĞIMZA ZARAR VERDİĞİNİ VE ORTAMI KİRLETİĞNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Semahat Gül de Bayraklı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden destek aldığını belirtip, "15 yıldır sigara içiyordum. İlk kez 4 yıl önce bırakmak istedim, 6 ay sonra tekrar başladım. Her seferinde eşimle birlikte bırakıp başladık. Şimdi son 1 aydır içmiyoruz. Daha önceki denemelerime göre kendimi iyi hissediyorum, devam edebileceğimi düşünüyorum.

Eşimle birbirimize destek oluyoruz. Eşimin sağlık sorunları etkili oldu. Ben de birinci sınıf vatandaş olmaya karar verdim. Sigarasız ortamlarda da rahat rahat oturabilmek istedim. Her seferinde sigara içilen bir alan arıyordum. Konforlu olmuyor. Sağlığımı da düşünüyorum. Ekonomik olarak da katkısı olacak.

Sigaranın sağlığımıza zarar verdiğini ve ortamı kirlettiğini düşünüyorum. Daha temiz yaşamak istedim. Kendilerine değer veren insanların sigarayı bırakması gerekir. Sigara içmeyen halimi daha çok seviyorum" dedi.

"ÇİFTLERİN BİRLİKTE BIRAKMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Bornova Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde görevli Dr. Lütfiye Şahin, toplumda en sık görülen madde bağımlılığının nikotin bağımlılığı olduğunu belirtip, "Kişilere ilaç desteği veriyoruz. İlaç, başarıyı arttırıp nüksleri azaltıyor. Çiftlerin birlikte bırakmasını öneriyoruz. Kurtulduğu için sevinen hastalar, istekli olmaları, başarıyı arttırıyor. Karbonmonoksit ölçümü ile hastaların ne kadar zehirlendiğini kendilerine gösteriyoruz.

3 ve 6 arası çıkarsa pasif içici olduğunu düşünüyoruz. 6 ve üzerinde çıkarsa kişiler aktif olarak zehirlendiğini kendileri de görmüş oluyor. Acilen bırakmaları gerekiyor. Bu bilinci hastalara vermek için karbonmonoksit ölçümünü kullanıyoruz. 1 yılın sonunda kişinin kesin bıraktığına emin oluyoruz. Çok kolay nükseden bir bağımlılık. Hastaları takip ediyoruz" diye konuştu.

"HER HASTANIN TEDAVİSİ FARKLI"

Bayraklı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Dr. Rengin Karayalım da şunları söyledi: