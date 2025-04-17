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İHA

Kahramanmaraş'ta yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, belindeki ağrılar nedeniyle günlük hayatında çok zorlanmaya başladı.

Belinde fıtık olduğu tespit edilen Ergen, kentteki özel bir hastanede ameliyata alındı.

Sadece bel bölgesi uyuşturularak operasyona alınan uzun yol şoförü Mehmet Ergen, ameliyat sırasında doktorundan ilginç bir istekte bulundu.

ARABESK MÜZİK ÇALINMASINI İSTEDİ

Ergen, ekipten ameliyathanede arabesk müzik çalınmasını talep etti.

Bu özel isteği kırmayan sağlık ekibi, hastayı sevdiği şarkılar eşliğinde ameliyat etti.

EN SEVDİĞİ ŞARKILARI DİNLEYEREK AMELİYAT OLDU

Ameliyat sırasında hasta ile sohbet ederek ilerleyen sağlık ekibi, sürecin daha rahat geçmesini sağladı.

Operasyon boyunca hem müzik dinleyen hem de sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Ergen, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Ameliyat anında kaydedilen görüntülerde, Ergen'in zaman zaman şarkılara eşlik ettiği de görüldü.

"TIR KULLANIRKEN DE ARABESK DİNLİYORUM"

Operasyonu başarılı geçen Mehmet Ergen ise, "Ameliyattan korkuyordum. Tedavi için çok farklı kişilere gittim. Hocamızı buldum, dün ameliyat oldum şarkı dinleyerek ve söyleyerek. Bugün de ayağa kalktım. Tır kullanırken yolda arabesk dinliyorum. Ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamızın ellerine sağlık." diye konuştu.