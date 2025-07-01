Kahramanmaraş'ta halsizlik nedeniyle hastaneye gitti: Karnına yapışan kene bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın, son günlerde artan halsizlik, yorgunluk ve vücudundaki çeşitli rahatsızlık şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan ilk muayenede karın bölgesinde kızarıklık ve şişlik fark eden sağlık ekibi, hastayı dermatoloji bölümüne yönlendirdi.

GÖBEK ÇEVRESİNDE KENE TESPİT EDİLDİ

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı incelemede, kadının göbek çevresine yapışmış bir kene tespit edildi.

Uzman doktor tarafından başarılı şekilde çıkarılan kene sonrası hasta gözlem altına alındı.

KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kenenin herhangi bir enfeksiyon bulaştırmadığı belirlenirken, yapılan tetkiklerde ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Hasta, yapılan müdahale sonrası taburcu edilirken, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

"KENEYİ ELİMİZ İLE ÇIKARMAYALIM"

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş, şunları söyledi:

Özellikle keneden korunma yöntemleri arasında bağ, bahçe ve parklarda gezerken dikkat etmemiz lazım. Mutlaka çoraplarımızı ayaklarımızın paçalarına kadar çekelim. Eve gelince vücudumuzu kontrol edelim.



Eğer bir kene yapışmış ise en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Keneyi elimiz ile çıkarmayalım. Kene özel bir cımbız gibi aletlerle döndüre döndüre içerisindeki kusmuk dökülmeden çıkartmak gerekiyor.

"HASTA 10 GÜN BOYUNCA GÖZLEMLENİYOR"