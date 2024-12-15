İHA

Kış aylarında Kahramanmaraş'ta en çok, tirşik çorbası tüketiliyor.

Bu çorbanın fdayaları ise saymakla bitmiyor...

Tirşik çorbasının kışın birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Uzun, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren tirşik çorbasına rağbetin arttığını ifade etti.

"GEÇİMİMİZİ BU İŞLE SAĞLIYORUZ"

"Emeği çok zor ama karşılığını alıyoruz" diyen Uzun, "Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Dükkanımız depremde yıkıldı ve burada hizmet vermeye başladık. Akşamdan bastırıyoruz. Sabahleyin pişiriyoruz ve bir gün sonra servise sunuyoruz" dedi.

"HASTALARA ŞİFA OLUYOR"

Kış gelince tirşik çorbasına rağbetin arttığını söyleyen Uzun, "Hastalara şifa oluyor. Fiyatlarımız bardak 15 TL, kasesi 40 TL, kilosu ise 100 TL. İzmir, İstanbul gibi yerlerden sipariş verenler oluyor. Biz de buradan siparişleri gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi tirşik çorbası. Çok seviyorlar. Grip gibi şeker hastalığına da iyi geliyor" ifadesini kullandı.