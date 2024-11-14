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Haber Merkezi

Kalın bağırsaklar için "vücudumuzun ikinci beyni" tanımı kullanılıyor. Bu da organın önemini ortaya koyuyor.

Kanserden kaynaklanan ölüm oranlarına baktığımızda da kolon kanseri türü, ilk sıralarda geliyor.

Ancak bu kanserin de sonuçlarını, alınacak önlemlerle gidermek mümkün.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR?

Kalın bağırsak kanseri, diğer adıyla kolorektal kanser, kalın bağırsağın iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyüp tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür.

Kalın bağırsak kanseri genellikle kolon (kalın bağırsak) veya rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) başlar.

Tüm dünyada oldukça yaygın olan bu kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek bir hastalıktır.

Peki, kalın bağırsak kanserini önlemek mümkün mü? İşte detaylar...

ÖNLEMLER, KANSERİ YOK EDEBİLİR

Kalın bağırsaklar için vücudumuzun ikinci beyni deniyor. Bu da öneminin ortaya koyuyor. Kanserden ölüm oranlarına baktığımızda da kolon kanseri türü, ölümle sonuçlanan kanserlerin başında geliyor. Ancak bu kanseri de alınacak önlemlerle gidermek mümkün...

POLİPLER, KANSERİ TETİKLİYOR

Hemen hemen her kanser türünü önlemenin yolu erken teşhis ve tedaviden geçiyor.

Uygulanan doğru tedavi yöntemleri, kolon kanseriyle de baş etmenize yardımcı olabilir. Bağırsak kanserlerinin oluşum ve tedavi sürecini, Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu anlattı.

Okçu, poliplerin vücutta kanser riskini tetiklediğine, poliplerin en sık kalın bağırsakta daha sonra ise mide ve nadiren olsa da ince bağırsakta oluştuğuna dikkati çekti.

Kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 90 oranında polipler üzerinde geliştiğinin altını çizen Prof. Dr. Okçu, poliplerin zamanında tespit edilmesi, tanısının koyulması ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede kalın bağırsak kanserini önlemek mümkün bir hale geliyor.

Prof Dr. Okçu ayrıca, "Kalın bağırsak kanserleri dünyada çok sık görülmektedir. Dünya genelinde en sık görülen 10 kanser türü sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Ölüm sebepleri arasında ise kalın bağırsak kanseri ikinci sıradadır.” diye konuştu.

DIŞKIDA KAN GÖRENLER DİKKAT

Hastalığın klinik belirtileri olabiliyor ancak asıl tespit, kolonoskopi sayesinde yapılıyor.

Okçu, "Bunlar arasında hastanın dışkısında kan görmesi, son zamanlarda dışkı alışkanlıklarında olan değişiklikler ve bağırsak düzensizliği olabilir.” ifadelerini kullandı.

"YAŞ" OLDUKÇA ÖNEMLİ

Ailede kalın bağırsak kanseri olan kişiler, riskin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Prof. Dr. Okçu, “Ailesinde kalın bağırsak kanseri olan kişiler, kronik iltihaplı hastalıklar, genetik sendromları bulunan hastalarda polip riski yüksektir." dedi.

Ayrıca yaş faktörü de oldukça önemli. Kolon kanseri riski 50 yaşından sonra artıyor ve toplumun yüzde 25'inde görülebiliyor.

KOLONOSKOPİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Okçu açıklamasının devamında, "60 yaşın üzerinde bu oran yüzde 30, 70 yaşın üzerinde ise yüzde 70’e dayanıyor. Bu nedenle 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Peki, kolon kanserinin genel belirtileri nelerdir?

BELİRTİLERİ

Kolon kanseri belirtileri başlangıçta hafif olabilir ve kolayca gözden kaçabilir. Ancak ilerleyen dönemlerde şu belirtiler gözlemlenebilir:

Bağırsak alışkanlıklarında değişimler

Uzun süreli ishal, kabızlık ya da dışkı kıvamında incelme gibi değişiklikler.

Dışkıda kan:

Rektal kanama veya dışkıda kırmızı veya koyu renkli kan.

Karın ağrısı ve kramplar:

Sürekli karın ağrısı, gaz ve kramp.

Açıklanamayan kilo kaybı:

Diyet ya da egzersiz değişikliği olmaksızın hızlı kilo kaybı.

Yorgunluk ve halsizlik:

Özellikle bağırsakta kan kaybına bağlı olarak gelişen anemi sonucu oluşan yorgunluk.

İştah kaybı:

Özellikle ileri evrelerde görülen iştahsızlık.

TANI

Kolorektal kanserin teşhisinde aşağıdaki yöntemler kullanılır:

Kolonoskopi:

Kalın bağırsağın iç yüzeyini incelemek için en sık kullanılan yöntemdir.

Biyopsi:

Şüpheli dokudan alınan örneğin mikroskop altında incelenmesi.

Gaitada gizli kan testi:

Dışkıda kan olup olmadığını kontrol eder.

BT ve MR:

Kanserin yayılma derecesini belirlemek için kullanılır.

TEDAVİ

Kalın bağırsak kanserinin tedavisi; kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve kanserin yayılımına göre değişir:

Cerrahi:

Kanserli dokunun alınması için yapılan cerrahi müdahale, erken evrelerde en etkili tedavi yöntemidir.

Kemoterapi:

Kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini yavaşlatmak için ilaç tedavisi.

Radyoterapi:

Radyasyon kullanılarak kanserli hücrelerin yok edilmesi.

Hedefe yönelik tedavi:

Kanser hücrelerindeki belirli özelliklere yönelik ilaçlarla yapılan tedavi.

İmmünoterapi:

Bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etmesini sağlayan ilaçlar kullanılır.

Kolorektal kanserin erken evrede tespit edilmesi, tedavinin başarısını önemli ölçüde artırır. Özellikle 50 yaş ve üstü bireylerin düzenli tarama testleri yaptırması önerilir.