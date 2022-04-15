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    Kalp dostu en iyi 12 gıda

    Sağlıklı beslenme kalp ve damar hastalıklarını önlemede en büyük faktörlerden biridir. Bu 12 besini düzenli olarak tüketerek kalp ve damar hastalıklarını önleyebilirsiniz.
    • Özel İçerik
    • 15.04.2022 - 15:22
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    Kalp dostu en iyi 12 gıda

    Kalp sağlığına dikkat etmek, her şeyden önce risk faktörlerini azaltmak demektir. Kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin çoğu önlenebilir. Sigara, fiziksel hareketsizlik, yüksek tansiyon, aşırı kolesterol, aşırı kilo gibi risk faktörleri tamamen kişiseldir ve kolaylıkla önlenebilir. Bu nedenle, bu risk faktörlerini kontrol etmek veya sınırlamak, kendinizi kalp ve damar hastalıklarından korumanın en iyi yoludur.

    Ancak kalp sağlığına dikkat etmek, sadece risk faktörlerinden kaçınmak demek değildir. Aynı zamanda tüm kaslar gibi iyi çalışması için ona sağlıklı enerji sağlamak gerekir. Tuz ve şeker alımı azaltılmalı, meyve ve sebzelere dayalı kalp dostu beslenilmeli, ultra işlenmiş gıdalar açısından düşük bir diyet tercih edilmelidir. Ayrıca kırmızı et ölçülü tüketilmeli ve fazla kilolar verilmelidir.

    Yeterli ve dengeli beslenme haricinde düzenli fiziksel aktivite yapmak da kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

    Tüm bu iyi yaşam tarzı alışkanlıklarında özellikle tüketilebilecek kalp dostu gıdalar da vardır. İşte düzenli olarak tüketebileceğiniz en iyi 12 kalp dostu gıda.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #1

    Kızılcık

    Araştırmalara göre, kızılcık meyveleri kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Çalışmalar, özellikle tüketildikten sonra daha esnek hale gelen atardamarlar sayesinde, bu meyvenin kalp sağlığı üzerinde faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #2

    Yeşil yapraklı sebzeler

    Antioksidanlar, lifler, vitaminler ve minerallerle dolu olan yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana, roka vb.) kalp ve damar sağlığı için birçok yarara sahiptir. Aynı zamanda kanın akışkanlığını sağlamada önemli bir faktör olan K vitamini açısından da zengindirler.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #3

    Zeytinyağı

    Akdeniz diyetinin temelini oluşturan zeytinyağı, kalp sağlığı için mükemmeldir. Araştırmalar, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ve oleik asidi tüketen kişilerin felç risklerinin yaklaşık yüzde 20 azaldığını ve zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar sağlığına bağlı ölümleri büyük ölçüde azalttığını gösteriyor.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #4

    Çikolata

    Bitter çikolatalar kalp hastalıkları riskini azaltır. Nasıl mı? Kakaoda bulunan flavanoller, kalp ve damar sağlığını artıran ve metabolizmayı düzenleyen bileşiklerdir. Günde yaklaşık 30 gr bitter çikolata tüketiminin kalp yetmezliği riskini azalttığı bilinmektedir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #5

    Çay

    Her gün içilen özellikle yeşil çay, yüksek flavonoid içeriğinden dolayı kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Bu koruyucu etkiden yararlanmak için günde en az 3 bardak içmelisiniz. Kateşinleri kalp ve metabolik koruyucu görevi gördüğü bilinen yeşil çay tercih edilmelidir.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #6

    Domates

    Domatesler, onlara kırmızı rengini veren bir antioksidan olan likopen açısından zengindir ve düzenli likopen tüketiminin kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 60 oranında azalttığı bilinmektedir. Bu bileşik, kalbi kan pıhtılarının oluşumuna karşı korur ve aterosklerozu (damar sertleşmesi, atardamar duvarlarında yağ birikintileri) önler.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #7

    Baklagiller

    Fasulye, mercimek ve bezelye gibi her tür baklagiller bitkisel proteinler, düşük glisemik indeksli karbonhidratlar ve B grubu vitaminleri sağladıkları için kolesterolü düşürür ve kalp ve damar rahatsızlıklarının başlamasını önlemeye yardımcı olur.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #8

    Avokado

    Avokado kalp sağlığı için harikadır. Kötü kolesterolü düzenleyen fitosteroller ile iyi kolesterol ve trigliserit seviyelerini kontrol eden oleik ve linoleik asitleri içerir. Avokado tüketimi, kalp için bir koruma oluşturur.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #9

    Yağlı balıklar

    Somon, hamsi, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Bunun nedeni yüksek oranda omega 3 içermelerinin yanı sıra B12 vitamini, D vitamini ve iyot içermeleridir.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #10

    Kuru yemişler

    Her gün bir avuç badem veya ceviz kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Badem, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, magnezyum ve koenzim Q10'dan oluşan bir besin deposu sağlar. Doğru doz, günde 30 ila 60 gramdır.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #11

    Taze meyveler

    Düzenli olarak taze meyve tüketmek kardiyovasküler hastalık riskini %40 oranında azaltır ve bu patolojilere bağlı ölümlerin %16'sını önleyebilir. Antioksidan içeriği nedeniyle kırmızı meyveleri ve basit karbonhidrat alımını sınırlamak için daha az tatlı meyveleri tercih ediyoruz.

    Kalp dostu en iyi 12 gıda #12

    Sarımsak

    Sarımsak, güçlü bir kalp koruyucusudur. Damarların genişlemesini sağlayarak tansiyonu düşürür ve kandaki kötü yağların azalmasına yardımcı olurken, kanın seyrelmesine de yardımcı olur. Ayrıca sarımsak antiseptik özelliklere sahiptir ve hatta kolon ve mide kanserlerinin önlenmesinde de rol oynar.


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