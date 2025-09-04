Kalp ritim bozukluğu hastalığına yeni çözüm

Milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ve sinsi bir tehlike olan ritim bozuklukları, özellikle de Atriyal Fibrilasyon (AF) tedavisinde yeni bir çığır açılıyor.

Bu soruna karşı geliştirilen en yeni teknolojilerden biri olan Pulsed Field Ablation (PFA), özellikle Atriyal Fibrilasyon (AF) hastaları için etkili bir çözüm sunuyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Kılıçaslan, yüksek frekanslı elektrik alanı kullanarak ritim bozukluğunun kaynağını yok eden bu yöntemin, yan etki riskini en aza indirerek tedavide büyük bir başarı sağladığını vurguladı.

PFA: YENİ NESİL ABLASYON YÖNTEMİ

Yeni nesil tedavi yöntemi hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kılıçaslan, “Daha önce radyo frekans ve kriyoablasyon yöntemleri kullanıyorduk. Radyo frekans ve kriyoablasyon ile yapılan ablasyonlarda kalbin çevresindeki dokular da etkilenebiliyor ve nadir de olsa akciğer damarlarında daralma, yemek borusunun ve solunum sinirinin hasarlanması gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyordu.

PFA ile bu önemli risklerin hiçbiri görülmüyor. PFA yöntemi, kasıktan damar yoluyla ilerletilen kateterle uygulanıyor.

Kateter ucundaki elektrot, problemli dokulara yüksek frekanslı elektrik dalgası gönderiyor ve bu dokuların elektriksel aktivasyonu ortadan kalkıyor. Böylece ritim bozukluğu tedavi edilmiş oluyor” dedi.

ETKİNLİK VE GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Kılıçaslan, “PFA’nın etkinliği diğer ablasyon yöntemleriyle benzer veya bazı çalışmalarda daha üstün. Majör komplikasyonlar görülmüyor. Hastalar için daha güvenli ve etkili bir seçenek sunuyor” dedi.

Ritim bozukluğu yaşayan hastalara önemli uyarılarda bulunan Prof. Kılıçaslan, “İlaç tedavisi yeterli gelmezse, zaman kaybetmeden uzman hekime başvurun. PFA gibi modern yöntemler sayesinde tedavi güvenli ve etkili şekilde yapılabiliyor” tavsiyesinde bulundu.