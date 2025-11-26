Kan testiyle kanser teşhisinde umut veren gelişme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanser için sevindiren gelişme...

Galleri adı verilen testin, kan örneklerinden 50 farklı kanser türünü tespit edebileceği ve erken teşhis sürecini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, testin performansına ilişkin bazı kritik eksikliklere dikkat çekiyor.

DENEMELER SÜRÜYOR

ABD merkezli Grail şirketi tarafından geliştirilen test, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yürüttüğü denemelerde kullanılıyor.

Açıklamalara göre test, pozitif sonuç alan hastaların yüzde 62’sinde gerçekten kanser olduğunun anlaşılmasını sağladı.

Ayrıca yüzde 99,6 oranında doğru negatif sonuç vererek kanser olmayan kişilerde hastalığı dışlamada yüksek doğruluk gösterdi.

YANILTICI POZİTİF SONUÇ RİSKİ SÜRÜYOR

'Pathfinder 2' adı verilen deneme, ABD ve Kanada’da 50 yaş üstü 23.161 katılımcıyla gerçekleştirilmişti.

Test sonucunda pozitif çıkan 216 kişiden 133’üne kanser teşhisi koyuldu; 83 kişide ise yanlış pozitif sonuç görüldü.

Uzmanlar, yanlış alarmların gereksiz kaygı ve tıbbi müdahalelere yol açabileceğini belirtiyor.

Testin duyarlılık oranı (hassasiyet) ise yüzde 40,4’te kaldı. Bu değer, bir yıl içinde ortaya çıkan kanser vakalarının yaklaşık üçte ikisinin tespit edilemediği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, bu durumun hastalarda yanlış güven yaratabileceği uyarısında bulundu.

GERÇEK DÜNYA PERFORMANSININ DAHA DÜŞÜK OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Uzmanlar klinik denemelerde kullanılan ölçümlerin gerçek hayatta farklı sonuçlar verebileceğini, bu nedenle değerlendirmenin dikkatle yapılması gerektiğini vurguluyor.

Testin yüksek maliyeti de tartışma konusu. ABD’de fiyatının yaklaşık 950 dolar olduğu belirtiliyor.

Galleri testinin daha büyük topluluklarda uygulanması ve uzun vadeli sonuçlarının incelenmesi bekleniyor.

Şu ana kadar, geniş çaplı kullanımın kanser kaynaklı ölümleri azalttığına dair bilimsel kanıt bulunmuyor.