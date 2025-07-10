Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç geri ödeme listesine alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındığını duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz kabine toplantımızın ardından kanserle mücadele eden vatandaşlarımız için müjdesini verdiği düzenleme bu gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle, SUT ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik. Ayrıca, 2 yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik.

"HASTALARIMIZIN TEDEVİLERE ERİŞİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ"

Hayata geçirdikleri düzenlemelerle hastaların dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına aldıklarını belirten Işıkhan, "Bu önemli adım ve göstermiş oldukları vizyon için Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.