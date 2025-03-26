Kapsam genişledi: Aile hekimlerinin yazdığı ilaç sayılarında artış

İHA

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle, aile hekimlerinin reçete yazabileceği ilaç sayısı arttı.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarının düzenleyebileceği ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

Bu değişiklikle, ilaç raporu ve reçete işlemleri birçok hastalık için daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Bu kapsamda uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucu olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte sağlık hizmetlerinde vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlanacak.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi.

Sağlık Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

- Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8’i yerli üretim ve 5’i kanser tedavisinde kullanılıyor.

- Aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı.

- Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda;

- Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

- Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.

- Kronik hastalığa bağlı olarak uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme süreleri uzatıldı.