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    Kasımın en lezzetlisi: Uskumru balığının faydaları

    Kasım ayında lezzeti ve faydalarıyla tezgahlarda yer alan uskumru balığı, hem tüketicinin hem üreticinin yüzünü güldürüyor. Peki uskumrunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 11:40
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    Kasımın en lezzetlisi: Uskumru balığının faydaları

    Balık sezonu deyince ekmek arası lezzetlerin en meşhuru uskumru, akıllarda yerini alıyor.

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte denizdeki bolluk tezgahlara yansırken, uskumru tüketmenin faydaları da oldukça dikkat çekiyor.

    Kasım ayının en lezzetlisi olan uskumru balığı, vitamin ve besin değerleri ile Omega3 ve B12 açısından zenginliğiyle biliniyor.

    Peki uskumru ne kadar, kilosu kaç lira? İşte fiyatı ve uskumrunun faydaları...

    USKUMRU KİLOSU KAÇ LİRA?

    Tezgahları süsleyen ve ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de bol miktarda bulunan uskumru balığı, kilosu 15-25 liradan satılıyor.

    Kasımın en lezzetlisi: Uskumru balığının faydaları #1

    USKUMRU TÜKETMENİN FAYDALARI

    • Mevsim geçişleri sıklıkla görülmekte olan grip hastalığına karşı mükemmel bir koruma sağlar.

    • Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça faydalıdır. Hastalıklara karşı vücutta mükemmel bir koruma sağlar.

    • Uskumru balığının içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri vücudu kötü kolesterolden korur.

    • Vücutta bulunan serbest yağların azalmasına yardımcı olan uskumru balığı kan pıhtılaşmasını da önlemektedir.

    • Uskumru balığında doymamış yağ özelliği bulunmaktadır. Omega 3 adı verilen bu yağ vücut için son derece önemli bir besindir. En fazla uskumru da bulunan omega 3 yağı somon, sardalye ve ton balığında da bulunmaktadır.

    • İyot bakımından oldukça zengin olan uskumru bu sayede zeka gelişimine fayda sağlamaktadır. Balık yiyen kişilerde zeka gelişimi ve öğrenme açısından diğer bireylerden daha hızlıdır.

    Kasımın en lezzetlisi: Uskumru balığının faydaları #2

     

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