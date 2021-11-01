Kasımın en lezzetlisi: Uskumru balığının faydaları

Kasım ayında lezzeti ve faydalarıyla tezgahlarda yer alan uskumru balığı, hem tüketicinin hem üreticinin yüzünü güldürüyor. Peki uskumrunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Balık sezonu deyince ekmek arası lezzetlerin en meşhuru uskumru, akıllarda yerini alıyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte denizdeki bolluk tezgahlara yansırken, uskumru tüketmenin faydaları da oldukça dikkat çekiyor.

Kasım ayının en lezzetlisi olan uskumru balığı, vitamin ve besin değerleri ile Omega3 ve B12 açısından zenginliğiyle biliniyor.

Peki uskumru ne kadar, kilosu kaç lira? İşte fiyatı ve uskumrunun faydaları...

USKUMRU KİLOSU KAÇ LİRA?

Tezgahları süsleyen ve ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de bol miktarda bulunan uskumru balığı, kilosu 15-25 liradan satılıyor.

USKUMRU TÜKETMENİN FAYDALARI