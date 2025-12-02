DSÖ: Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obeziteyle yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

"DSÖ GLP-1 TEMEL İLAÇLAR LİSTESİNE EKLEDİ"

Ghebreyesus şöyle konuştu:

Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı.



Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır.

"YAŞAM BOYU BAKIM GEREKTİREN BİR HASTALIK"

Ghebreyesus, obezite krizini yalnızca ilaçların çözmeyeceğini kaydederek obezitenin, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu aktardı.

Obezitenin birçok sosyal, ticari ve çevresel belirleyicisi olduğuna ve mücadele için birçok alanda çaba gerektiğini anımsatan Ghebreyesus, bu nedenle yayımladıkları kılavuzdaki terapilerin entegrasyonla ilgili olduğunu söyledi.

OBEZİTEYLE MÜCADELE İÇİN 3 TERAPİ SIRALANDI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: