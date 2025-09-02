Kırışıklıklara karşı savaşıyorlar: Kolajen zengini besinler

Beslenme şekli kolajen seviyesini etkiliyor...

Kolajen, insan vücudunun en temel yapı taşlarından biri olarak cilt, kemik, kıkırdak, bağ dokusu sağlığında kritik rol oynuyor.

Yaşla birlikte kolajen sentezi azalıyor, bu da ciltte kırışıklıkların artmasına, eklem ve kas yapısında zayıflamalara yol açabiliyor.

Bu nedenle günlük beslenmede hem doğrudan kolajen içeren besinlere hem de vücudun kolajen üretimini artıran gıdalara yer vermek önem taşıyor.

Kolajen içeren besinler



KEMİK SUYU

Hayvan kemiklerinin ve bağ dokularının uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen kemik suyu, yüksek oranda kolajen içeriyor.

Düzenli tüketildiğinde eklem ve cilt sağlığına destek oluyor.

TAVUK VE KIRMIZI ET PARÇALARI

Tavuk boynu, kıkırdakları; sığır eti ve tendon içeren kısımlar kolajen açısından öne çıkıyor.

Özellikle işlenmemiş et ürünleri tercih edildiğinde kolajen alımı artıyor.

BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Somon ve sardalya gibi yağlı balıkların derisi ve kılçıkları, deniz kaynaklı kolajen sağlıyor.

Midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri de benzer şekilde vücudun kolay emdiği kolajen içeriyor.

JELATİN

Jelatin, kolajenin parçalanmış formu olarak gıdalarda yer alıyor. Bu haliyle vücut tarafından daha kolay sindiriliyor ve emiliyor.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER

Yumurta akı

Prolin bakımından zengin olan yumurta akı, kolajen sentezinde doğrudan görev alan amino asitleri içeriyor.

C vitamini zengini meyveler

Portakal, mandalina, çilek, yaban mersini gibi meyveler C vitaminiyle kolajen üretimini artırıyor.

C vitamini aynı zamanda mevcut kolajenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, pazı ve lahana gibi sebzeler, antioksidanlar ve minerallerle kolajen sentezini destekliyor.

Kuruyemişler ve tohumlar

Cilt ve doku sağlığı için gerekli çinko, bakır ve omega-3 yağ asitleriyle kolajen oluşumunu destekleyen önemli kaynaklar arasında yer alıyor.