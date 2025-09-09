Kırmızı et tüketiminden saatler sonra ortaya çıkıyor: Alpha-gal sendromu

Bu sendromdan korunmanın en etkili yolu kene ısırığını engellemek...

Alpha-gal sendromu, kırmızı et ve memeli hayvanlardan elde edilen bazı ürünlere karşı gelişen nadir bir alerji türü olarak biliniyor.

Türkiye dahil birçok ülkede belirli kene türlerinin ısırmasıyla bağışıklık sistemi, "alpha-gal" adı verilen bir şeker molekülüne karşı aşırı tepki gösteriyor.

BELİRTİLER SAATLER SONRA BAŞLIYOR

Bu durum, et tüketiminin ardından alerjik belirtileri tetikliyor.

Belirtilerin saatler sonra başlaması ise, hastalığın teşhisini zorlaştırıyor.

NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Bir kenenin ısırması, vücudun alpha-gal molekülüne karşı alerjik bir tepki başlatmasına neden oluyor.

Bu sendromun en sık görüldüğü ülkelerden biri olan ABD'de, bu durumdan genellikle Lone Star kene türü sorumlu tutuluyor.

Ancak farklı bölgelerde başka kene türleri de aynı etkiyi yaratabiliyor.

Duyarlılık, kene ısırığını takip eden haftalar veya aylar içinde gelişebiliyor.

Her kene ısırığı bu sendroma yol açmıyor, ancak genetik yatkınlığı olan bazı kişilerde alerji oluşabiliyor.

BELİRTİLER VE VÜCUTTAKİ TEPKİLER

Bu alerjiyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, belirtilerin et yendikten 2 ila 6 saat sonra başlaması oluyor.

Yaygın belirtiler arasında ciltte kurdeşen (kızarıklık ve kabarıklık), yoğun kaşıntı, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve yüzde ya da boğazda şişlik yer alıyor.

Nefes darlığı ve hırıltı gibi solunum yollarını etkileyen durumlar da görülebiliyor.

En ağır vakalarda, anafilaksi adı verilen ve hayati tehlike taşıyan şiddetli bir alerjik şok durumu yaşanabiliyor.

Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişiyor; bazıları hafif bir rahatsızlıkla atlatırken, bazılarında ise acil müdahale gerektiren ağır reaksiyonlar ortaya çıkıyor.

TEDAVİ VE GÜNLÜK YAŞAMDA YÖNETİM

Bu sendromun temel tedavisi, alpha-gal içeren tüm gıdalardan kaçınmak oluyor.

Kırmızı et, bazı süt ürünleri ve jelatin bu gıdalara örnek veriliyor. Hafif reaksiyonlarda alerji hapları (antihistaminik) kullanılabiliyor.

Ağır alerji riski taşıyan kişilere ise doktor tarafından epinefrin oto-enjektör (alerji krizinde kişinin kendi kendine uygulayabileceği acil bir iğne) reçete ediliyor.

Ciddi reaksiyonlar yaşayan hastaların mutlaka bir uzman hekim tarafından takip edilmesi gerekiyor.