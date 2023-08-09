Kırmızı etten bin kat daha faydalı! Herkes "yılan meyvesi" diyor ama... Botanik adı “salacca zalacca” olan tropikal meyvenin kırmızı etten bile daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Kanseri önleyen yılan meyvesi, C vitamini barındırması sayesinde de cilde iyi geliyor.

Tropikal bir meyve olan salak pondoh, yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak anılıyor.

Yılan meyvesi denildiği için birçok kişi tüketmek konusunda çekimser kalıyor ancak faydaları saymakla bitmiyor.

Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişen bu meyve; Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya’da gibi ülkelerde bulunuyor.

Kırmızı etten bile daha faydalı olan bu meyve, kalp hastalıklarından göz problemlerine kadar birçok sorunu tedavi ediyor.

Kanseri de önlüyor

Beyin sağlığı için önerilen ve hafızayı güçlendiren bu tropikal meyve, kanseri de önlüyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyen yılan meyvesi; kalp hastalıklarından, felce, menopozdan göz sağlığına kadar neredeyse tüm dertlerin devası.

Cilt için bulunmaz bir nimet

Yapılan araştırmalar, bu meyvenin içerisinde yüksek derecede C vitamini olduğunu ortaya koydu. C vitamini, vücut ve özellikle cilt sağlığı için oldukça önemli. Bu meyve sayesinde cildinizde oluşan leke ve kırışıklıklar zamanla azalabilir.

Nasıl tüketilir?

Üst kısmından küçük bir bölümü kesilerek kolayca soyulabilen yılan meyvesi, 3 bölümden meydana geliyor. Her bölümünde çekirdek bulunuyor. Ancak bu meyvenin çekirdekleri yenmez.

Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir. Açık sarı ve pembe renklerde olan meyvenin tadı armuta benzetilir.