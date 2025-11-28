Kışın D vitamini düşüyor: Cilt hastalıklarında artış görülebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kışın daha fazla kapalı alanlarda vakit geçirildiğini ve güneş ışığının cilde ulaşmasının zorlaştığını vurgulayan Dr. Ayda Kart Aşkar, bu nedenle D vitami eksikliğinin kış aylarında daha sık görülebildiğini söyledi.

D vitamininin yalnızca kemik sağlığı için değil; bağışıklık sistemi, cilt bariyeri ve saç foliküllerinin yenilenmesi için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Aşkar, güneşten yeterince yararlanılamadığı için kış aylarında D vitamini seviyelerinde belirgin düşüş görüldüğünü ve bu durumun birçok cilt hastalığında alevlenmelere neden olabileceğini ifade etti.

TETİKLENEN CİLT HASTALIKLARI

Dr. Ayda Kart Aşkar, kış aylarında D vitamini seviyelerindeki düşüşün bazı dermatolojik hastalıkların semptomlarını belirgin şekilde artırabileceğini söyledi.

- Sedef hastalığı

- Atopik dermatit (egzama)

- Seboreik dermatit

- Mevsimsel saç dökülmesi

Dr. Aşkar, “Güneş ışığı azaldığında cilt bariyeri zayıflıyor ve bu hastalıklar daha sık alevlenebiliyor” dedi.

VÜCUT DA ETKİLENİYOR

Cilt problemlerinin yanı sıra D vitamini eksikliği vücudun diğer sistemlerini de etkileyebiliyor.

Dr. Aşkar, şu belirtilere karşı uyarıda bulundu:

- Kemik yoğunluğunun azalması

- Kas güçsüzlüğü

- Ruh halinde dalgalanmalar

- Bağışıklık zayıflığına bağlı enfeksiyon artışı

- Kalp-damar hastalıklarında risk yükselmesi

D VİTAMİNİ DESTEKLEME YOLLARI

Kış aylarında D vitamini seviyelerini korumak için kontrollü güneşlenmenin ve doğru beslenmenin önemine değinen Dr. Aşkar, haftada 3-4 gün 15-20 dakikalık güneş maruziyetinin faydalı olacağını belirtti.

Beslenmede ise şu gıdalara yer verilmesini önerdi:

- Somon

- Sardalye

- Yumurta sarısı

- Karaciğer

- D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri

Takviyelerin ise mutlaka kan düzeyi ölçümünün ardından, hekim kontrolünde kullanılmasının altını çizdi.

DOKTORUN UYARISI

Dr. Ayda Kart Aşkar, kış aylarının D vitamini düşüklüğü açısından riskli bir dönem olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara D vitamini seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.