Kongolu doktor Türkiye'de kendisini geliştiriyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’nde gözlemci asistan olarak görev yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Dr. Murotso Kasereka Pius, ülkesi için bilgi ve tecrübe kazanıyor.

KORNEA NAKLİ ALANINDA UZMANLAŞMAYI HEDEFLİYOR

Göz hastalıkları uzmanlık eğitiminin son yılında olan Pius, AFSÜ Göz Hastalıkları Kliniği’nde gözlemci asistan olarak çalışıyor. Kasım ayının başında Türkiye’ye geldiğini belirten Pius, üniversitedeki hocalarından ve asistan arkadaşlarından şimdiden çok şey öğrendiğini söyledi.

Ülkesinde göz doktoruna ihtiyaç olduğunu ifade eden Pius, şunları aktardı:

Bütün hocaların ameliyatlarına giriyorum. Kornea nakli alanında ilerlemek istiyorum. Diplomamı aldıktan sonra bir an evvel ülkeme dönmek istiyorum. Ailemin ve şehrimin bize ihtiyacı var.

TECRÜBE KAZANIYOR

AFSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Ay, Pius ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekli projede Benin’de tanıştığını belirtti. Ay, Pius’un Türkiye’deki eğitim olanaklarını duyunca üniversiteye gelmek istediğini söyledi.

Prof. Dr. Müberra Akdoğan ise Pius’un istekli ve başarılı bir öğrenci olduğunu vurguladı. Akdoğan, beraber ameliyat yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tecrübe kazanıyor. Hastalara nasıl yaklaşıyoruz, önceliğimiz nedir, onları gösteriyoruz. Bize sorduğu sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz."