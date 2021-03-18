Konjenital glokom nedir, belirtileri nelerdir? Doğumsal göz tansiyonu hastalığı tedavisi var mı?

Konjenital glokom nedir, belirtileri nelerdir? Doğumsal göz tansiyonu hastalığı tedavisi var mı?

Konjenital yani doğumsal glokom, göz tansiyonun artması sonucu oluşan ve göz sinirlerini harap eden bir hastalıktır. Bu hastalık, genellikle bebeklik ve çocukluk döneminde görülmektedir.

Bebeklerde doğumdan itibaren gelişen glokomlara, doğumsal göz tansiyonu (Konjenital Glokom) adı verilmektedir. Tek veya iki gözde birden görülebilen bu hastalık, 3/2 oranında erkeklerde daha sık meydana gelmektedir. Dünya çapında çocukluk çağı körlüklerinin %4-18’i, doğumsal glokom nedeniyle yaşanmaktadır.

On binde bir görülen bu hastalıkta, göz içi basıncı henüz anne karnındayken yükselmeye başlamakta ve doğumda veya ilk 1 ayda belirti vermektedir. Bunun yanı sıra glokomun, hayatın ilk 3 yılında ve 3 yaşından puberteye kadar görülen geç çocukluk döneminde de görülebilen türleri bulunmaktadır.

Peki, Konjenital glokom nedir, belirtileri nelerdir? Doğumsal göz tansiyonu hastalığı tedavisi var mı? Bebeklerde göz tansiyonu nasıl anlaşılır?

KONJENİTAL GLOKOM NEDİR?

Genellikle bebeklik döneminde karşılaşılan bu hastalıkta, yeterli gelişemeyen gözde, göz içerisinde üretilen sıvının atılım kanalları çalışmamakta ve sıvı basıncı yani göz tansiyonu artmaktadır. Glokom hastalığının birçok çeşidi vardır ancak en çok karşılaşılanı bebeklik zamanında görülen konjenital glokomdur.

Anne karnındaki son aylarda bebeğin göz içerisindeki sıvının atılımı ile ilgili dokuları gelişmeye başlamaktadır. Oluşan bu boşaltım kanalları aracılığıyla gözde biriken sıvı dışarı atılmakta ve sıvı birikmesi engellenmektedir.

Göz kanallarında delik oluşumunda sorun yaşanması ile gözde sıvı birikmeye başlamakta ve bunun sonucunda da konjenital glokom ortaya çıkmaktadır. Göz içinde sıvı birikmesiyle göz içi basınç yükselmekte ve yüklesen basınç sonucu ise bebeğin gözleri büyümeye başlamaktadır. Bu büyümenin nedeni, yetişkinlerden farklı olarak çocuklarda sklera dokusunun elastik olmasıdır.

Basınç, ameliyatla normal seviyelere inebilmekte ve böylece gözler yeniden küçülerek normal düzeylere gerileyebilmektedir. Halk arasında öküz gözü (buftalmus) olarak bilinen bu göz büyümesi, tedavi edilmediği zamanlarda görme kaybına neden olmaktadır.

KONJENİTAL GLOKOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşırı göz sulanması, ışık hassasiyeti nedeniyle ışıktan gözlerini kaçırma ve gözlerini sıkıca kapatma, gözlerde kızarıklık bebeklerde konjenital glokom belirtileri arasında yer almaktadır. Bu tür bebekler ışığa maruz kalınca irkilmekte ve annesinin omzuna dönmektedir.

Konjenital yani doğumsal glokomlu bebekler huzursuz, mutsuz, sürekli ağlayan ve az beslenen bebekler olduğu için yanlışlıkla utangaç bebek olarak yorumlanabilmektedir. Gözün saydam tabakası olan korneaları matlaşmış beyaz opak görünümde olabilmekte ve kornea çapı artabilmektedir. Bu belirtilerin anne ve baba tarafından fark edildiği zaman uzman hekime danışılması gerekir.

KONJENİTAL GLOKOM TEDAVİSİ VAR MI?

Konjenital glokom hastalığında hastalığın erken fark edilmesi oldukça önemlidir. Tedavi süreci ne kadar erken başlarsa alınacak sonuç o kadar sağlıklı olur.

Doğumsal glokom tedavisinde kesin tanı koyulduktan sonra en kısa sürede cerrahi işlem gerekmektedir. Gelişmeyen göz kanalları, ameliyatla açılarak sıvı atılımı sağlanır. İyileşme sürecinde ise sağlam gözün üzeri kapatılır ve ameliyat uygulanan gözün çalıştırılması gerekir.

Tedavi sürecini desteklemek amacıyla göz damlası kullanılması gerekebilir. Göz damlaları konjenital glokom hastalığını tek başına tedavi etmede yeterli değildir ancak iyileşme sürecine destek olur.

Glokom tekrarlama riski olan bir hastalık olduğu için tedavi sonrasında kısa aralıklarla doktor kontrolü gerekir. Bu kontroller hastalığın ilerleyen zamanlarında görülebilecek göz tembelliği, şaşılık, miyopi için de devam etmelidir.