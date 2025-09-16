Konya'da doktor tavsiyesiyle okçuluğa başlayan gençten altın madalya

İki kez beyin tümörü ameliyatı geçirdiği için refleks kaybı yaşayan 17 yaşındaki Muzaffer Gülkara, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan’ın tavsiyesiyle okçuluğa başladı.

Dikkat ve denge gerektiren bu sporda düzenli antrenmanlarla kendini geliştiren Gülkara, 8 aylık çalışmanın ardından büyük bir başarıya imza attı.

BÖLGE ELEMELERİNDE BİRİNCİ OLDU

Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ile yoğun antrenmanlar yapan Gülkara, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun (TGTOF) düzenlediği 2025 Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri genç erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

"HOCAMLA BİRLİKTE BAŞARDIK, PES ETMEDİK"

Spor sayesinde reflekslerini yeniden kazanmaya başlayan Gülkara, ilk günlerde büyük zorluklar yaşadığını anlatarak şöyle konuştu:

Reflekslerimde sıkıntı vardı, sağ tarafım hızlı değildi. Yavaş yavaş başladım ve sonunda başardım. Sol elim güçlendiğinde mutlu oldum, sağ elimi kullanabildiğim için şükrettim. Hocamla birlikte pes etmedik.

"TOP DAHİ TUTAMIYORDU"

Okçuluk eğitmeni Murat Ertuğrul ise öğrencisinin azmine dikkat çekti:

İlk geldiğinde sağ elini kullanamıyordu, dikkat dağınıklığı vardı. Top dahi tutamıyordu. Çok çalışarak bu engeli aştık. Türk okçuluğu refleks, kuvvet ve dayanıklılığı artırıyor. Bugün Muzaffer, hem altın hem de bronz madalya sahibi. Onun gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor.

"SPOR TEDAVİNİN BİR PARÇASI OLDU"

Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan, ameliyatın ardından tümörün tamamen temizlendiğini, dengenin geliştirilmesi için spor önerdiklerini söyledi: