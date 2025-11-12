Kralları etkileyen yöntem: Kleopatra bakın nasıl yıkanıyordu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

M.Ö. 69–30 yılları arasında yaşamış olan Mısır kraliçesi Kleopatra, güzelliğine çok düşkündü.

Roma liderleri Julius Caesar ve Marcus Antonius ile ilişkileriyle bilinen Kleopatra, güzellik ve bakım ritüelleriyle ilgili pek çok efsaneye konu olmuştur.

Modern kozmetik literatürü, bu ritüelleri hem cilt sağlığı hem de lüks bakım olarak inceler.

İşte, Kleopatra'nın bakım ipuçları...

KLEOPATRA'NIN BANYO RUTİNİ

1. Süt Banyosu

Efsaneye göre Kleopatra, eşek sütü veya inek sütü banyoları yapardı.

Süt, laktik asit içerir; bu da ölü derileri arındırır, cildi yumuşatır ve parlaklık kazandırır.

Bazı kaynaklar, süt banyolarının günde bir kez yapıldığını iddia eder, ancak bu büyük olasılıkla bir efsanedir.

2. Bal ve Doğal Yağlar

Süt banyolarına bazen bal, badem yağı veya zeytinyağı eklenirdi.

Bu karışım cildi nemlendirir ve yumuşak tutar, ayrıca hoş bir koku sağlar.

3. Peeling ve Cilt Temizliği

Kleopatra’nın döneminde deniz tuzu ve yağ karışımları ile vücut peelingleri yapılırdı.

Bu yöntem, ölü deriyi temizler ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

4. Bitkisel ve Aromatik Ritüeller

Lotus çiçeği, papirus ve çeşitli aromatik yağlar cilt ve saç bakımında kullanılırdı.

Banyodan sonra bu yağlar ve çiçek özleri cilde uygulanır, hem nem sağlar hem de hoş bir koku bırakır.