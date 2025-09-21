Küpe ile uyuyanlar yandı! Tehlikesi şoke ediyor...

Birçok kişi için geceleri takılı kalan küpeler, sıradan bir alışkanlık gibi görünüyor.

Yatmadan önce çıkarılmasa da, uyku sırasında fark edilmiyor; yastığa gömülüyor, saçların arasında kayboluyor, hatta bazen hafifçe hareket ediyor.

Küpeyle uyumak, görünürde zararsız gibi görünse de, uzun vadede tahmin edemeyeceğiniz sonuçlara yol açabiliyor.

İşte, bilinmeyen zararları...

Yastığa veya saçlara sürtünen küpe, kulak memesinde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir. Uzun süreli sürtünme ağrıya yol açabilir.

Özellikle yeni piercingler, bakterilere karşı savunmasızdır. Uyurken küpenin temas ettiği yastık ve saçlar enfeksiyon riskini artırır.

Uyku sırasında başın pozisyonu değiştikçe küpe yerinden oynayabilir, kapanma mekanizması zarar görebilir veya düşebilir.

Tahriş ve enfeksiyon tekrarlandıkça kulak memesinde şekil bozuklukları veya skar dokusu oluşabilir.