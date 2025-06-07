Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

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Kurban Bayramı'nda et tüketim sıklığı ve miktarı arttı.

Uzmanlar, etin, kavurma şeklinde değil kendi yağıyla ama yağsız kısımları tercih edilerek haşlama ya da ızgara yöntemleriyle pişirilmesini öneriyor.

Uzmanlar, bayramda beslenme hatalarının başında kurban etinin hemen pişirilerek tüketilmesi geldiğini vurguluyor.

SİNDİRİM ZORLUĞU VE KOLESTEROLA DİKKAT

Özellikle etin fazla miktarda ve özellikle yağlı kısımlarının tüketilmesi sindirim zorluğuna, tansiyon, kolesterol gibi hastalıkların riskinin artmasına neden oluyor.

Kalp damar hastalıkları açısından riski olan bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor.

ET NASIL PİŞİRİLMELİ?

Etin kaslarındaki katılığın gevşemesi için en az 12 saat bekletilmesi gerekiyor.

Ekstra olarak katı yağ, iç yağ, kuyruk yağı eklenmesine gerek yok.

Kırmızı et, kolesterol içeriği açısından yeteri kadar yüksek bir besin. Etin kendi yağı, pişmesi için yeterli.

Etin sağlıklı olması için 70 derecede pişmesi gerekiyor.

Hızlı ve yüksek ateşte pişirildiğinde etin dışının sertleşip iç kısmı tam pişmiyor.

Etin kısık ateşte, yavaş pişirilmesi gerekiyor, mangalda pişiriliyorsa ateşe çok yakın tutulmaması gerekiyor.

DENGELİ BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Kahvaltı alışkanlığımızı bayramda kesinlikle atlamamalıyız ancak hafif yapmalıyız.

Kolesterolü yüksek olduğu için bayram sabahı yumurta tüketmemeliyiz.

Eti genelde öğlen öğünlerinde tercih etmeliyiz.

Yanında makarna, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine bulgur pilavı, bol limonlu salata ya da zeytinyağlı sebzeler tercih etmeliyiz.

En az yediğimiz et miktarı kadar salata tüketmeliyiz.

Beyaz ekmek yerine esmer un, tam tahıl veya tam buğday unundan yapılmış ekmekler tercih edebiliriz.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sakatat tüketimi genellikle önerilmiyor.

Özellikle aynı öğünde hem et hem de sakatat yenilmemesi gerekiyor.

Sakatat tüketildikten sonra birkaç gün et tüketiminden kaçınılmasını tavsiye ediliyor.

İkram alışkanlıkları değişmeli. Bayramlarda ikram olarak genelde dolu dolu tabaklarla yoğun şerbetli hamur tatlıları değil sütlü tatlılar daha çok tercih edilmeli.

Porsiyon ölçüsü önemli. Tadımlık küçük porsiyonlarla ikramlıklar sunulmalı.

Yürüyüş yapılmalı.

Su tüketimi artırılmalı. Gün içinde 1,5-2 litre su tüketilmesi ve yemeklerin yavaş yenilerek iyi çiğnenmesi sindirime fayda sağlıyor.