Maymun çiçeği virüsünde risk altında olanlar Maymun çiçeği virüsünün ayılmaya başlaması üzerine Dünya Sağlık Örgütü, acil durum ilan etti. Peki, bu tehlikeli hastalıkta kimler risk grubunda?

Haber Merkezi

Maymun çiçeği (Monkeypox), genellikle kemirgenler ve diğer küçük memelilerden insanlara bulaşan bir zoonotik hastalıktır.

Maymun çiçeği, solunum damlacıkları yoluyla ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Bu nedenle, korunma yöntemlerine dikkat edilmesi önemlidir.

İnsanlarda maymun çiçeği vakalarının en fazla görüldüğü gruplar şunlardır:

ENDEMİK BÖLGELERDE YAŞAYANLAR

Maymun çiçeği vakaları, Batı ve Orta Afrika'daki bazı kırsal alanlarda daha yaygındır. Bu bölgelerde, insanlar enfekte hayvanlarla temas edebilirler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, maymun çiçeği virüsüne karşı daha hassastır ve hastalığı daha ağır geçirebilirler.

ENFEKTE HAYVANLARLA TEMAS EDENLER

Enfekte hayvanlarla (kemirgenler, primatlar) doğrudan temas eden kişiler, avcılık yapanlar, hayvanların etini tüketenler veya hayvanların etini işleyenler risk altındadır.

SEYAHAT EDENLER

Endemik bölgelere seyahat eden kişiler de maymun çiçeği virüsü ile enfekte olma riski altındadır.

HASTA KİŞİLERLE TEMAS EDENLER

Enfekte bireylerle yakın temas halinde olan kişiler, örneğin hasta bakıcılar veya aynı evde yaşayanlar, virüsü kapma riski taşırlar.

TEŞHİS

Klinik belirtiler ve laboratuvar testleri ile konur.

PCR testleri, virüsün DNA'sını tespit etmek için kullanılır.

TEDAVİ

Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur.

Semptomatik tedavi ve destekleyici bakım uygulanır.