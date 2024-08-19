Maymun çiçeği virüsünün riskli olduğu durumlar Dünya Sağlık Örgütü'nün "acil durum" ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsü, genellikle kırsal alanlarda daha fazla görülüyor.

Haber Merkezi

Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), zoonotik bir virüs olup, ilk olarak 1958 yılında araştırma amaçlı tutulan maymun kolonilerinde tespit edildi.

İnsanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen bu virüs, enfekte hayvanlardan veya enfekte insanlardan doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsünün yaygın olduğu ortamlar şunlardır:

ORMAN ALANLARI, KIRSAL BÖLGELER

Virüs, Afrika'nın orta ve batı bölgelerindeki tropikal yağmur ormanlarında daha yaygındır.

Bu bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden insanlar, virüsü taşıyan hayvanlarla temas etme riski altındadır.

Enfekte hayvanlarla temas: Virüs, enfekte hayvanların (özellikle kemirgenler ve primatlar) kanı, vücut sıvıları veya deri lezyonları ile doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.

Ayrıca, bu hayvanların tüketilmesi veya derilerinin işlenmesi de enfeksiyon riskini artırabilir.

İnsandan insana bulaşma: Enfekte bir kişiyle yakın temas, virüsün bulaşmasına neden olabilir. Özellikle deri lezyonları, solunum damlacıkları veya enfekte kişinin vücut sıvıları ile temas, virüsün yayılma riskini artırır.

Bu tür bulaşma genellikle aile üyeleri veya sağlık çalışanları arasında daha yaygındır.

KAPALI VE KALABALIK ORTAMLAR

Enfekte bir kişiyle yakın temasın olabileceği kapalı ve kalabalık ortamlarda (örneğin, evler, hastaneler veya barınma merkezleri) virüsün yayılma riski daha yüksektir.

Bu nedenlerle, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için kişisel hijyen önlemlerine dikkat etmek, enfekte hayvanlarla temastan kaçınmak ve enfekte kişilerle yakın teması sınırlamak önemlidir.

Ayrıca, aşılar ve antiviral tedaviler de hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.