Maymun Çiçeği virüsünün tedavisi var mı? Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsünün yayılmasını "acil durum" olarak tanımasının ardından virüsün yol açtığı hastalık merak konusu oldu.

Haber Merkezi

Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), ortopoksvirüs ailesinden bir virüs tarafından neden olunan nadir bir hastalıktır. İnsanlarda ilk kez 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edilmiştir.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer semptomlara sahip olmakla birlikte genellikle daha hafiftir. İşte belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler:

BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri genellikle enfekte olduktan 5-21 gün sonra ortaya çıkar. Bu belirtiler şunları içerir:

Ateş:

Genellikle 38°C'nin üzerinde olan yüksek ateş.

Baş ağrısı:

Şiddetli baş ağrısı.

Kas ağrıları:

Özellikle sırt ve bacaklarda yaygın kas ağrıları.

Lenfadenopati:

Boyun, koltuk altı ve kasıkta şişmiş lenf düğümleri.

Yorgunluk:

Genel bir halsizlik ve yorgunluk hissi.

Döküntüler:

Ateşin başlamasından birkaç gün sonra ortaya çıkan cilt döküntüleri. Bu döküntüler başlangıçta yüzde, daha sonra ise vücudun diğer bölgelerinde yayılır. Döküntüler sıvı dolu kabarcıklara (veziküller) ve sonrasında kabuklu yaralara dönüşebilir.

TEDAVİSİ

Maymun çiçeği için spesifik bir tedavi mevcut değildir. Tedavi, semptomların hafifletilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yöneliktir. Şu yöntemler uygulanabilir:

Destekleyici bakım:

Hastaların sıvı alımını artırmak ve ağrılarını hafifletmek için destekleyici bakım sağlanır.

Ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler:

Ateşi düşürmek ve ağrıyı hafifletmek için ilaçlar kullanılır.

Antiviral ilaçlar:

Tecovirimat gibi bazı antiviral ilaçlar, ortopoksvirüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.

Sekonder enfeksiyonların önlenmesi:

Cilt lezyonlarının enfekte olmasını önlemek için hijyenik önlemler alınır ve gerekirse antibiyotikler kullanılır.

İzolasyon:

Enfekte kişilerin hastalığın yayılmasını önlemek için izole edilmesi gereklidir.

Maymun çiçeği virüsünden korunmanın en etkili yolu, çiçek aşısı yaptırmaktır. Çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsüne karşı da koruma sağlar.

Ayrıca, enfekte hayvanlarla ve insanlarla temasın sınırlandırılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi de önemlidir.