Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bugün anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Moderatörlüğünü gazeteci Fulya Soybaş'ın yaptığı panele Şimal, Demet Işıl ve Nagihan Karadere katıldı.

Etkinlik öncesinde sağlık uzmanları, kadın katılımcılarla bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

"Güçlü kadınlar, güçlü yaşamlar, meme kanseri farkındalığına destek ver" pankartları taşındı.

ERKEN TANININ ÖNEMİ

Yoğun katılımla geçen etkinliklikte, erken tanının önemine dikkat çekildi.

Meme kanseri geçirenler, hastalığı yenme sürecini anlatarak güçlü olunması gerektiğini belirtti.

SURVIVOR NAGİHAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Etkinlikte Survivor'dan tanıdığımız sporcu Nagihan Karadere'nin anlattıkları ilgi ile dinlendi. Karadere, rahim ve göğüs kanserine yakalandığını ve yaptırdığı muayenede hastalığın ilk aşamasında olduğunu öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:

İlk öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Kabus görüyordum ve bu kabusun bitmesini istiyordum. Sürekli ağlıyordum. Uyuyamıyordum. Zor bir süreçti.

MAMOGROFİ ÇEKTİRİLMELİ

Etkinlikte kadın dayanışmasının önemine dikkat çekilerek, bu rahatsızlığının mutlaka mamogrofi çektirerek takip etmesi gerektiği belirtildi.

Kadın ve erkeklerin 40-45 yaşından sonra her yıl muayene yaptırılması gerektiği vurgulandı.

GENETİK FAKTÖR

Meme kanserinde genetik faktörün yüzde 10 olduğunu, erkeklerde de bulunduğunu ancak erkeklerde oranın çok daha az olduğu aktarıldı.

Genetik faktörün önemli olduğunu ancak genetik faktörü olmayan, spor yapmış, doğum yapmış, bebeğini emziren hastaların da bulunabileceği vurgulandı.

Etkinlik sonrasında gökyüzüne uçan pembe balonlar bırakıldı.