Abone ol: Google News

Mersin'de fil hastalığıyla mücadele ediyor

Fil hastası 53 yaşındaki Cennet Karabacak, tedavisi için destek bekliyor. 35 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Karabacak, "İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım" dedi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 15:10
  • Cennet Karabacak, 35 yıldır mücadele ettiği fil hastalığı nedeniyle yardım bekliyor.
  • Tedavi sürecinin masraflı olması, ailesini maddi açıdan zorladı ve bu nedenle köydeki araziyi satmak zorunda kaldılar.
  • Karabacak, tedavisine devam edebilmek için hayırseverlerin desteğini umuyor.

Mersin Tarsus’ta yaşayan Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 205 kiloya çıktı.

Bir süredir özel sağlık merkezinde tedavi gören Karabacak, 145 kiloya düştü.

Tedavinin uzun ve maddi boyutunun yüksek olması aileyi zora soktu.

TEDAVİ ÜCRETLERİNİ KARŞILAYAMADI

Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen tedavisi için ailesi, köydeki araziyi sattı. Satılan arazi de tedavi ücretinin tamamını karşılamadı.

"35 SENEDİR ÇEKİYORUM"

Cennet Karabacak ve ailesi, hayırseverlerden yardım istiyor. Yaşadıklarını anlatan Karabacak, "19 yaşında fil hastalığına yakalandım. 35 senedir çekiyorum.

İstanbul’a geldim, bir özel hastanede tedaviye başladım. İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım.” diyerek destek istedi. 

Sağlık Haberleri