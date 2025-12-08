Mersin'de fil hastalığıyla mücadele ediyor Fil hastası 53 yaşındaki Cennet Karabacak, tedavisi için destek bekliyor. 35 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Karabacak, "İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım" dedi.