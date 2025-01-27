Mide ekşimesinin altındaki neden kanser olabilir

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Mide ekşimesi, sık sık tekrarladığında ya da uzun süre tedavi edilmediğinde yemek borusuna zarar verebilir ve "Barrett özofagusu" gibi durumlara yol açabilir.

Barrett özofagusu ise yemek borusu kanseri riskini artırabilir.

Mide ekşimesi tek başına kansere neden olmaz, ancak uzun süreli ve tedavi edilmeyen mide ekşimesi, yemek borusu üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

Mide ekşimesini tetikleyen veya ağırlaştıran risk faktörleri şunlardır:

-Acı ve baharatlı yiyecekler (özellikle nane)



-Soğan, sarımsak gibi besinler



-Asiditesi yüksek olan domates, ketçap gibi besinler



-Yüksek yağ içeriğine sahip besinler



-Turunçgiller



-Çikolata



-Alkollü, gazlı, asitli ve kafein içerikli içecekler



-Büyük hacimli besinlerden oluşan öğünler



-Çok sıcak ve çok soğuk besinler.

İşte bu süreçle ilgili önemli noktalar:

1. Mide ekşimesi

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşur.

Asit yemek borusunun iç yüzeyini tahriş ederek iltihaplanmaya neden olabilir.

2. Barrett özofagusu

Uzun süreli ve sık asit reflü, yemek borusunun normal hücre yapısını değiştirebilir.

Bu duruma Barrett özofagusu denir.

Barrett özofagusu, yemek borusu kanserine yol açabilecek bir "öncül durum" olarak kabul edilir.

Ancak herkeste kansere dönüşmez.

3. Yemek borusu kanseri

Yemek borusunun tekrarlayan asit tahrişi nedeniyle, hücrelerde DNA hasarı meydana gelebilir ve bu zamanla kansere yol açabilir.

Bu risk, özellikle uzun yıllar boyunca reflü şikayetleri yaşayanlarda ve tedavi edilmeyenlerde daha yüksektir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara ve alkol kullanımı, reflüyü ve kansere dönüşüm riskini artırabilir.

Obezite, mide üzerindeki baskıyı artırarak reflüye neden olabilir.

Beslenme alışkanlıkları (örneğin, çok yağlı ve asitli yiyecekler tüketmek) durumu kötüleştirebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Eğer mide ekşimeniz sık sık oluyorsa, mutlaka bir doktora başvurun. Gastroskopi gibi tetkiklerle yemek borusunun durumu incelenebilir.

Dengeli beslenme, reflüyü kontrol altına alabilir.