Migren sebebi beslenme şekliniz olabilir: Ağrıları tetikleyen 8 besin

Başınızın ağrıma sebebi tükettiğiniz gıdalarla ilişkili...

Migren, birçok kişinin günlük yaşam kalitesini etkileyen yaygın sorunlardan biri.

Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin migren ataklarını başlatabileceğini ya da ağrıyı şiddetlendirebileceğini gösteriyor.

Ancak herkesin vücudu aynı tepkiyi vermediği için, tetikleyici gıdalar kişiden kişiye değişebiliyor.

Uzmanlar, migren geçmişi olan kişilerin beslenme alışkanlıklarını yakından izlemelerini ve belirli yiyeceklerin ardından ağrı hissediyorlarsa o besinleri sınırlamalarını öneriyor.

İşte migren ağrılarını sıkça tetikleyen 8 besin...

1. ALKOL

Alkol, özellikle kırmızı şarap, bazı kişilerde baş ağrısını kısa sürede tetikleyebiliyor.

Migren geçmişi olan kişiler, alkol tüketimini sınırladıklarında atak sıklığında azalma gözlemlenebiliyor.

2. SERT VE YILLANMIŞ PEYNİRLER

Parmesan, rokfor, cheddar gibi uzun süre bekletilmiş peynirler, vücutta migreni tetikleyebilecek maddelerin birikmesine yol açabiliyor.

Bu nedenle sık tüketilen kahvaltılarda bu tür peynirlerin yerine taze peynirler tercih edilmeli.

3. İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Bu ürünlerde yer alan katkı maddeleri ve koruyucular, migren ataklarını tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, özellikle hazır işlenmiş etlerin fazla tüketilmemesini, taze pişmiş etlerin tercih edilmesini öneriyor.

4. ÇİKOLATA

Her ne kadar mutluluk kaynağı olarak bilinse de, çikolata bazı kişilerde migren ağrısını tetikleyebiliyor. Bunun nedeni içeriğinde bulunan kafein ve bazı uyarıcı maddeler.

Ancak bu her birey için geçerli olmuyor; bazı kişilerde çikolata tersine rahatlama sağlayabiliyor.

5. KAFEİN

Kafein, vücudu uyarıcı etkisiyle enerji veriyor ancak fazla miktarda tüketildiğinde veya aniden kesildiğinde baş ağrısına neden olabiliyor.

Düzenli kahve içenlerin aniden bırakmaları, migren ataklarını artırabiliyor.

6. YAPAY TATLANDIRICILAR

Diyet ürünlerinde, şekersiz içeceklerde ve sakızlarda yer alan aspartam gibi tatlandırıcılar, bazı kişilerde baş ağrısını tetikleyebiliyor.

7. TURŞU VE FERMENTE GIDALAR

Turşular, sirke bazlı soslar ve fermente gıdalar, bazı kişilerde baş ağrısına neden olabiliyor.

Bu gıdaların fazla tüketimi, vücudun tepkisini artırabiliyor.

Migren geçmişi olan kişiler, bu tür yiyecekleri sınırlı miktarda tükettiğinde ağrı sıklığı azalabiliyor.

8. BAKLA

Bakla, özellikle migrene yatkın kişilerde dikkat edilmesi gereken bir besin.

Bu besinin içinde yer alan bazı doğal bileşenler, baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bu nedenle duyarlı bireylerin baklayı az miktarda denemesi öneriliyor.