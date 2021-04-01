Migren taşı nedir, nasıl kullanılır? Migren ağrısına hangi taş iyi gelir?

Migren taşı nedir, nasıl kullanılır? Migren ağrısına hangi taş iyi gelir?

Migren hastaları, yaşadıkları ağrı gçeirebilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Migren ağrısına en iyi gelen çözümlerden biri olan migren taşı nedir ve nasıl kullanılır araştırılıyor.

Migren, hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir.

Genellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlar ve ağrının çeşitine göre hareket ettikçe kötüleşebilir. Ağrıya çoğu zaman ışığa ve sese hassasiyet, bulantı, kusma gibi durumlar eşlik edebilir.

Bu durumu yaşayanlar, çeşitli yöntemlerle ağrıyı geçirmenin yollarını araştırıyor. Bu noktada mentollü bir taş olan migren taşına yoğun talep gösteriliyor.

Peki migren taşı nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar..

MİGREN TAŞI NEDİR?

Migren hastaları kullandıkları ilaçlara rağmen zaman zaman atakların şiddetinden kurtulmak için farklı bir yolun bulunup bulunmadığını merak eder. Aktarlarda kolaylıkla bulunan “Migren taşı” son dönemde popüler hale geldi.

Aktardan alınan bu taş mentollü bir kokuya sahip. Atak sırasında ağrının bulunduğu yere sürülen taşın hastaların şikayetlerini azalttığı ifade ediliyor. Ancak bu durum kişiden kişiye değişiyor.

MİGREN TAŞI NASIL KULLANILIR?

Migren taşı, yoğun mentol ve nane kokusuna sahip beyaz renkli doğal bir üründür. Yapısı sert bir mumu andıran bu taş, başta migren ağrısı şikayeti olmak üzere eklem, bel, bacak ve boyun ağrısı şikayetlerinde kullanılabilmektedir.

Migren taşı ağrının başlamasından hemen önce, ilk belirtiler hissedildiğinde kullanıldığında etkisi yüksek olmaktadır.

Taşın kullanım öncesi hafifçe ıslatılması kullanımını ve sürülmesini kolaylaştırır.

İçeriğinde herhangi bir kimyasal olmaması sayesinde sınırlandırma olmadan gün içerisinde rahatlamak için ihtiyacınız olduğu anda masaj uygulaması gerçekleştirebilirsiniz.