Mikrodalga fırın kullanırken bu adımlara dikkat edin: Yangın çıkabilir

Mikrodalga fırınlar, günlük yaşamı kolaylaştırsa da bazı detaylara dikkat edilmediğinde ciddi riskler taşıyor...

Günümüzde mikrodalga fırınlar, hızlı ve kolay ısınma özellikleri sayesinde mutfakların vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmiştir. Mikrodalgalar, pratikliği ile dikkat çekse de her yiyecek ve kap bu ısıtma şekline uygun değildir.

Bazı yiyeceklerin mikrodalgada pişirilmesi hem besin değerinin kaybına hem de cihazda hasar ya da kullanıcı sağlığında tehlikelere neden olabilir.

Bu nedenle mikrodalga kullanırken, hangi yiyeceklerin kesinlikle ısıtılmaması gerektiğini bilmek, güvenli ve sağlıklı bir mutfak deneyimi için önemlidir.

KABUKLU YUMURTA

Mikrodalgada kabuklu yumurta pişirmek ciddi bir patlama riski taşır. Yumurtanın içindeki su ısındığında, kabuk buharın dışarı çıkmasını engeller ve iç basınç hızla artar.

Bu da yumurtanın mikrodalga içinde patlamasına, fırlayan parçaların hem cihazın zarar görmesine hem de kişide yanık ya da yaralanmalara yol açmasına neden olur.

KAPALI VEYA VAKUMLU KAPLAR

Mikrodalgada sıkıca kapatılmış kaplarda ısınan yiyecek veya sıvılar buhar basıncı oluşturur. Basınç, kapakların aniden patlamasına yol açabilir ve bu durum kaynar sıvının dışarı fışkırmasına sebep olarak ciddi yanıklara neden olabilir.

Bu nedenle mikrodalgada kaplar mutlaka hafifçe açık bırakılmalı ya da buhar çıkışına izin verilmelidir.

METAL VE ALÜMİNYUM FOLYO

Metal kaplar ve alüminyum folyolar, mikrodalga dalgalarını yansıtarak yüksek gerilim oluşumuna ve kıvılcımlara yol açar. Bu durum yangın tehlikesini artırırken mikrodalga fırına zarar verebilir.

Mikrodalgada metal kullanımı kesinlikle yasaktır. Üretici talimatları aksi bir durum belirtmedikçe metal içeren kaplar tercih edilmemelidir.

PLASTİK KAPLAR

Mikrodalgada kullanıma uygun olarak işaretlenmemiş plastik kaplar yüksek sıcaklıkta zararlı kimyasalları yiyeceğe salabilir. Bu maddeler, uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Bu nedenle mikrodalgada sadece üzerinde “microwave-safe” ibaresi bulunan plastikler veya tercihen cam ve seramik kaplar kullanılmalıdır.

ANNE SÜTÜ VE BEBEK MAMALARI

Mikrodalga fırınlarda ısıtılan anne sütü ve bebek mamalarında eşit olmayan ısı dağılımı nedeniyle sıcak noktalar oluşur. Bu, bebeğin ağız ve boğazında yanıklara yol açabilir.

Ayrıca mikrodalga, anne sütündeki besleyici bileşenlerin yapısını bozabilir. Bu yüzden bebek besinleri ılık su banyosu veya özel biberon ısıtıcılarıyla ısıtılmalıdır.

ACI BİBER VE KAPSAİSİN İÇEREN YİYECEKLER

Mikrodalgada ısıtılan acı biberler kapsaisin gibi tahriş edici bileşenler salar. Mikrodalga kapağı açıldığında açığa çıkan buhar gözlerde ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir.

Astım veya solunum hassasiyeti olan kişiler için ciddi risk oluşturabilir. Acı biberler fırın veya ocak gibi alternatif yöntemlerle pişirilmelidir.

PİŞMİŞ PİRİNÇ VE NİŞASTALI GIDALAR

Uygun şekilde soğutulup saklanmayan pişmiş pirinç ve nişastalı yiyeceklerde Bacillus cereus bakterisi toksin üretir. Bu toksinler mikrodalgada ısınmayla yok olmaz ve gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Bu yüzden pişmiş pirinç hızlıca soğutulmalı, buzdolabında saklanmalı ve sadece bir kez yeniden ısıtılmalıdır.