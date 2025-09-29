Ne Covid-19, Ne Omicron: Yeni varyant geliyor...

Uzun zamandır adını duymadığımız koronavirüs, yeni bir varyantı ile endişe yarattı.

Dünya Sağlık Örgütü, 'Stratus' adı verilen XFG varyantının (Frankenstein), Covid-19 ile tipik olarak ilişkilendirilen bilindik sürekli öksürük ve bitkinlikten farklı semptomlara sahip baskın tür haline geleceği konusunda uyardı.

Frankenstein varyantı, COVID-19’un Omicron kökenli farklı alt türlerinin birleşerek ortaya çıkardığı melez bir varyant.

YAYILIYOR

Varyant Avrupa'da ve ABD'de yayılmaya başladı.

Harley Street'te çalışan pratisyen hekim Dr. Kaywaan Khan, Cosmopolitan UK'ya şu açıklamada bulundu:

"Diğer varyantların aksine, Stratus'un sivri proteininde, önceki enfeksiyonlardan veya aşılardan gelişen antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilecek bazı mutasyonlar var. Buna rağmen, Stratus'un hastalık, hastaneye yatış veya ölüm açısından daha önceki Omicron varyantlarından daha kötü görünmediğini belirtmek önemlidir.''

Dünya Sağlık Örgütü ise 25 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada Frankenstein varyantını 'gözlem altındaki varyantlar' listesine eklemişti.