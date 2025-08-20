Ne süzme, ne beyaz peynir… En sağlıklı peynir buymuş

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, yüksek protein ve kalsiyum içeriğiyle kahvaltı ve öğünlerin favorisi.

Ancak son araştırmalar, her peynir türünün besin değeri ve sağlık etkilerinin aynı olmadığını ortaya koydu.

Beslenme uzmanları, özellikle bazı peynirlerin dengeli beslenme listelerinde mutlaka yer alması gerektiğini belirtiyor.

Yapılan analizler, peynirin türüne göre kalp sağlığı, kemik gelişimi ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin değiştiğini gösteriyor.

Peki, en sağlıklı peynir hangisi?

Parmesan:

36 ay süren olgunlaşma süreciyle laktoz oranı azalan Parmesan, yüksek protein ve düşük yağ içeriğiyle özellikle laktoz intoleransı olanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Diyetisyenler, az miktarda tüketilmesinin bile kilo kontrolü üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

Mozzarella:

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan Mozzarella, prebiyotik özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kardiyologlar, kalp sağlığına katkıda bulunduğu ve düşük yağ içeriği sayesinde düzenli tüketilmesini öneriyor. Özellikle kış aylarında vücut direncini artırmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’den Feta:

Beyaz peynir olarak bilinen Feta, mineral deposu olarak öne çıkıyor. Keçi sütünden üretilen çeşitleri, potasyum, kalsiyum, sodyum ve çinko açısından zengin. Düşük kalorili yapısı, kilo kontrolü yapmak isteyenlerin favorisi haline getiriyor. Sebzeler ve zeytinyağıyla tüketildiğinde besin değerini daha da artırıyor.