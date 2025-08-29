Negatif kalorili yiyecekler nedir, hangileridir? Negatif kalorili besinler listesi

Kalori, yediğimiz her besinin vücudumuza sağladığı enerji miktarını ifade eder. Normal şartlarda tükettiğimiz gıdalar bize enerji kazandırır.

Ancak "negatif kalorili yiyecekler" ifadesi, kulağa biraz ters geliyor.

Çünkü burada, besinin verdiği kaloriden çok, sindirilirken harcanan enerjinin daha fazla olduğu düşünülüyor.

Yani bazı yiyecekler, vücuda çok düşük kalori sağlarken, sindirim esnasında daha fazla enerji yaktırabiliyor.

Peki; negatif kalorili yiyecekler hangileri? İşte o liste...

NEGATİF KALORİLİ SEBZELER

Kereviz - En çok bilinen örnek, neredeyse sadece lif ve sudan oluşur.

Salatalık - Su oranı çok yüksektir, sindirimi sırasında ekstra enerji harcanır.

Brokoli - Vitamin, lif ve düşük kalori içeriğiyle tok tutar.

Kabak - Sindirimi kolay görünse de düşük kalorisiyle listeye girer.

Marul - Hacim sağlar ama kalori neredeyse yoktur.

Lahana - Lifli yapısı ile sindirimi zorlayarak enerji harcatır.

Ispanak - Düşük kalori, bol lif ve demir kaynağıdır.

MEYVELER

Greyfurt - Yağ yakımı ile ilişkilendirilir, kalori değeri çok düşüktür.

Limon - Sindirimi destekler, kalorisiz sayılacak kadar düşüktür.

Elma - Lif oranı yüksek, sindirimde enerji harcatır.

Çilek - Tatlı isteğini bastırır ama düşük enerji sağlar.

Karpuz - Su oranı çok yüksek, kalori miktarı yok denecek kadar azdır.