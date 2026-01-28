Hindistan'da görüldü: Nipah virüsü yayılıyor mu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan'da sokak lezzetleri meşhur ancak olumlu anlamda değil.

Hijyenden uzak olan sokak lezzetlerinin hazırlanışı, görenleri dehşete uğratıyor.

Hindistan'dan gelen bazı görüntüler mide bulandırırken, bir virüs alarmı başladı.

Hindistan’da görülen Nipah virüsü vakaları Asya genelinde alarma yol açarken uzmanlar, hastalığın yüksek ölüm oranı ve insandan insana bulaşma riski nedeniyle erken teşhis ve karantinanın hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Bu ayın başlarında iki sağlık çalışanının virüs nedeniyle hastanede tedavi görmesinin ardından yaklaşık 110 kişi karantinaya alındı.

Bu kişiler, doğrulanmış vakalarla temas halindeydi ancak daha sonra yapılan test sonuçları negatif çıktı.

ÇİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, ülkede Nipah virüsü ile enfekte olduğu tespit edilen kimsenin bulunmadığı ancak virüsün başka ülkelerden taşınmış olabileceği belirtildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 75'E ÇIKIYOR

Hindistan Tabipler Birliği eski başkanı ve Kerala Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Rajeev Jayadevan, yayımladığı video mesajda Nipah virüsünün yarasalardan insanlara bulaşabildiğini ve ağır beyin enfeksiyonu ya da zatürreye yol açarak çok yüksek ölüm oranlarına neden olabildiğini söyledi.

Jayadevan, “Nipah virüsü yarasalar arasında serbestçe dolaşıyor ve onlara zarar vermiyor. Ancak insanlar yarasalarla doğrudan ya da dolaylı temas ettiğinde virüs insana sıçrayabiliyor.

Bu durumda ağır beyin iltihabı ya da zatürre gelişebiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor.” dedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Ateş,



Baş ağrısı,



Vücut ağrıları,



Nöbet,



Bilinç kaybı,



Felç,



Koma.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA RİSK ALTINDA

Nipah’ın yakın temas ve vücut sıvıları yoluyla insandan insana bulaşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sağlık çalışanları ve hasta bakıcılarının da risk altında olduğunu söylüyor.

İlk vakanın çoğu zaman teşhis konulmadan önce ağırlaştığı ya da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum da virüsün fark edilmeden yayılmasına yol açabiliyor.

Erken teşhis, hastanın izolasyonu ve maske-eldiven gibi standart önlemlerle tedavi hayati önemde.

En kritik adım ise temaslı takibi.

Nipah, Covid-19 kadar hızlı yayılmıyor ancak temaslı takibi yapılmazsa ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

AŞI VE TEDAVİSİ YOK

Nipah virüsüne karşı onaylanmış bir aşı ya da etkili bir antiviral tedavi bulunmuyor. Nipah’ın hayvanlardan insanlara geçen “zoonotik” hastalıklar grubunda yer aldığını hatırlatan uzmanlar, kuduzun da bu gruba giren bilinen bir örnek olduğunu belirtiyor.