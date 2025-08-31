Okul reddi kaygı bozukluğunun habercisi

Okul reddi, genellikle bir buzdağının sadece görünen yüzüdür.

Yüzeyde basit bir “okula gitmeme” davranışı gibi dursa da, altında çok daha derin kaygıları ve psikolojik sorunları gizler.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Uzm. Dr. Aygün Hüseyinova, bu durumun sadece çocuğu değil, tüm aileyi sarsan bir kriz olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

“DAVRANIŞSAL PROBLEM”

Dr. Hüseyinova, “Çocuklar, aslında okula gitmek ister, ancak okul saatleri yaklaştığında karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi yoğun kaygı belirtileri yaşar. Bu durum, davranışsal problem olan okuldan kaçma eğilimi arasındaki farkın anlaşılmasını sağlar. Okul reddi genellikle kaygı bozuklukları ya da başka psikiyatrik sorunlarla birlikte görülür” dedi.

ALTA YATAN NEDENLER ARAŞTIRILMALI

Okul reddinin yalnızca psikiyatrik nedenlerle değil, çevresel ve sosyal etkenlerle de ilişkili olabileceğini belirten Dr. Hüseyinova, “Okuldaki olumsuz yaşam deneyimleri, öğretmen tutumu, akran zorbalığı veya aile içi sorunlar da çocukların okulu reddetmesine yol açabilir. Bu nedenle çocuğun durumu detaylı bir şekilde incelenmeli ve altta yatan nedenler belirlenmelidir” diye konuştu.

KADEMELİ OLARAK OKULA ALIŞTIRILABİLİR

Ailelerin bu süreçte çocuğu evde tutarak sorunu pekiştirmemesi gerektiğini belirten Dr. Hüseyinova, “Okula gitmeme süresi uzadıkça, çocuğun yeniden uyum sağlaması da zorlaşır. Küçük yaş gruplarında, aşamalı maruz bırakma yöntemi uygulanarak bu süreç daha kısa sürede tamamlanabilir. Bu yöntemde çocuk sınıfa girerken, ebeveynin önce sınıfın önünde, ardından okul bahçesinde beklemesi gibi adımlarla çocuk, ortama kademeli olarak alışır” ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIM ÖNEMLİ

Gençlerde okul reddinin arkasında yatan nedenlerin genellikle daha derin ve karmaşık olabileceğini belirten Dr. Hüseyinova, “Gençlerde ise, uzman desteğiyle altta yatan psikiyatrik sorunların tedavisine bir an önce başlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Sürecin mutlaka bir uzman ve okul iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hüseyinova, destekleyici bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.