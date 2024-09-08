Okular açılıyor: Bit çocuklarınızın kabusu olmasın Eğitim-öğretim dönemi başlarken çocuklar, çok sıklıkla bit sorunu yaşıyor. Bu soruna yaşamamak için hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor.

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Haber Merkezi

Eğer çocukta bit tespit edilirse, etkili bir bit ilacı kullanarak saçları tedavi etmek ve tüm ev halkını kontrol etmek önemlidir.

Çocukları bitlerden korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

BİTLERDEN NASIL KORUNULUR

Saç hijyeni:

Çocuğun saçlarını düzenli olarak yıkamak ve taramak, bitlerin yerleşmesini zorlaştırır. Saçlar ılık su ve bitlere karşı etkili şampuanlarla yıkanabilir.

Saçları toplu tutma:

Özellikle okula giden çocuklarda saçları toplu tutmak (örneğin, at kuyruğu veya örgü) bitlerin saçlara bulaşmasını zorlaştırabilir.

Kişisel eşyaları paylaşmama:

Tarak, saç fırçası, toka, şapka gibi kişisel eşyaların başkalarıyla paylaşılmaması gerekir. Bitler bu tür eşyalarla kolayca yayılabilir.

Bit önleyici spreyler kullanma:

Eczanelerde satılan bit önleyici spreyler, çocukların saçına uygulanarak korunma sağlar.

Yakın temastan kaçınma:

Bitler baş temasından bulaşır. Çocuğunuzun baş başa temas etmekten kaçınmasını öğretin.

Düzenli kontrol:

Çocuğun saçlarını düzenli olarak kontrol edin. İlk belirtileri fark ederseniz, hemen tedaviye başlamak bulaşmayı engeller.

BİTTEN NASIL KURTULUR

1. Bit tedavi şampuanı

Eczanelerde satılan bit öldürücü şampuanlar ve losyonlar bitleri ve sirke denilen yumurtalarını öldürmek için etkilidir. Talimatları dikkatlice uygulayın.

Genellikle bu ürünler, saçlara uygulanır ve belirli bir süre saçta bekletilir. Ardından iyice durulanır.

2. İnce dişli tarak

Bitlerin saçtan uzaklaştırılmasında özel ince dişli bit tarakları çok etkilidir.

Saçları nemli hale getirin ve bit şampuanı kullandıktan sonra tarakla saçları sık sık tarayın. Bu işlem sirke (bit yumurtası) ve ölü bitlerin saçtan tamamen uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

3. Saçları düzenli kontrol etme

Bitler tamamen temizlenene kadar her gün saçları kontrol edin ve tarayın. Özellikle kulak arkası ve ense bölgesini kontrol edin, çünkü bitler bu bölgelerde sık görülür.

4. Kıyafet, yatak ve eşyaları temizleme

Kullanılan giysiler, çarşaflar ve yastık kılıflarını yüksek sıcaklıkta yıkayın. Bitler yüksek sıcaklıklarda ölür.

Taraklar, fırçalar ve tokaları kaynar suya batırarak temizleyin.

5. Çevreyi temiz tutma

Bitlerin yayılmasını önlemek için evdeki koltuklar, halılar gibi sık temas edilen yerleri elektrikli süpürge ile temizleyin.

Yıkanamayacak eşyaları hava almayan bir poşete koyup 48 saat bekletmek, bitlerin ölmesine yardımcı olur.

6. Tekrar tedavi

Genellikle bit tedavisinden bir hafta sonra, tekrar tedavi gerekebilir. Bu, tedavi sırasında kaçırılmış olabilecek yeni yumurtalardan çıkan bitleri öldürmek içindir.

7. Yakın teması olan kişileri bilgilendirme

Bitlerin başkalarına bulaşma riski olduğu için, çocuğunuzla veya sizinle yakın temasta bulunan kişilerin de saçlarını kontrol etmesini ve gerekirse tedaviye başlamasını sağlamak önemlidir.