Organların mucizesi: Deve dikeninin inanılmaz faydaları! Karaciğer, beyin, mide... Papatyagiller ailesinden olan deve dikeni, sağladığı mucize faydalarıyla dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde adeta organları baştan yaratan deve dikeni, kansere dahi etki edebiliyor.

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Devedikeni, halk arasında Devekengeli, meryemanadikeni, sütlükengel olarak da bilinir.

Genellikle yol kenarlarında ve ekili olmayan tarlalarda yetişen deve dikeni başçıkları, dikenli ve açık yeşil renkli yapraklar ile mor renkli küçük çiçeklerden oluşur. Meyvelerinin veya tohumlarının ucunda beyaz bir tüy bulunur.

Tohumlarından bitki çayı elde edilen deve dikeni çok faydalıdır.

Karaciğer ve safra dostu olarak anılan deve dikeni bitkisi, antioksidan ve antienflamatuar özellik gösteren, karaciğer fonksiyonlarını ve sağlığını destekleyen bir grup önemli bileşeni içeriyor.

Depresyondan şeker hastalığına, reflüden yüksek kolesterole kadar pek çok hastalığa faydası bulunan bitki, cilt sağlığında da ön plana çıkıyor.

Öyle ki “deve dikeni nedir ve neye iyi gelir” sorusu son zamanlarda merak edilen konuların başında yer alıyor.

İşte deve dikeni faydaları!

Bazı çalışmalar, deve dikeni ekstraktlarının LDL ("kötü") kolesterol düzeylerini düşürebileceğini ve HDL ("iyi") kolesterolü artırabileceğini göstermektedir.

Deve dikeni ekstraktları sindirim sistemi sağlığını destekler ve sindirim sorunlarını hafifletir.

Deve dikeni, karaciğer hastalıklarının tedavisine ve önlenmesine yardımcı olabileceği düşünülen anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Özellikle karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi durumların tedavisinde kullanılabilir.

İçeriğindeki silymarin adı verilen bir flavonoid kompleksi, karaciğer hücrelerini korumaya yardımcı olur.

Kaynayan 1 bardak suya bir tatlı kaşığı deve dikeni ekleyerek 5-10 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra içebilirsiniz.