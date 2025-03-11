Oruç vücuttan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

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Oruç tutmanın vücut üzerinde birçok olumlu etkisi var.

Bunlardan en önemlisi otofoji sürecinin başlamasıdır. Otofoji, hücrelerin kendini temizleme ve yenileme sürecidir.

Yani vücut, zarar görmüş veya işlevini yitirmiş hücreleri parçalayarak yeni, sağlıklı hücreler oluşturur.

ORUÇ TUTMANIN DİĞER FAYDALARI İSE ŞÖYLE

Bağışıklık sistemini güçlendirebilir:

Vücut dinlenirken ve sindirim sistemi çalışmayı azalttığında, bağışıklık sistemi kendini daha iyi onarır.

İnsülin duyarlılığını artırabilir:

Oruç sırasında insülin seviyeleri düşer, bu da vücudun insüline daha duyarlı hale gelmesini sağlar ve diyabet riskini azaltabilir.

Beyin fonksiyonlarını destekler:

Oruç, beyin sağlığını koruyan BDNF (Beyin Türevli Nörotrofik Faktör) seviyelerini artırabilir ve hafızayı güçlendirebilir.

Yağ yakımını hızlandırır:

Uzun süre açlık, vücudu enerji için yağları yakmaya yönlendirir ve kilo kaybına yardımcı olabilir.

Sindirim sistemini dinlendirir:

Gün boyu sürekli yemek yemek sindirim sistemini yorar. Oruç sayesinde bağırsaklar kendini toparlama fırsatı bulur.