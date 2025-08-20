Oturma şeklinize dikkat edin: Beyne giden kan akışı azalıyor

Oturma şekliniz sağlığınızı etkiliyor...

Modern yaşam, birçok kişiyi günün büyük bir bölümünü oturarak geçirmeye zorluyor.

İş yerinde masa başında çalışmak, uzun yolculuklar, televizyon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek, hatta telefon veya tablet kullanmak bile hareketsizliği artırıyor.

HAREKETSİZLİK CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE ORTAM SAĞLIYOR

Hareketsiz oturma alışkanlığı, kısa vadede yorgunluk, bel ve boyun rahatsızlığı yaratırken; uzun vadede kalp-damar sağlığı, metabolik sistem, kas ve eklem fonksiyonları üzerinde ciddi etkiler bırakıyor.

Gün içinde düzenli hareket etmek, pozisyon değiştirmek ve hafif egzersizler yapmak, bu olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltıyor.

UZUN SÜRE OTURMANIN FİZİKSEL VE METABOLİK ETKİLERİ

KAS VE İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Sabit oturma, bel, boyun ve omuz kaslarını sürekli gergin tutuyor. Zamanla kaslar sertleşiyor, omurga doğal duruşunu kaybediyor ve bel fıtığı riskini artırıyor.

Eklem hareketliliğinin azalması, eklem sertliği ve postür bozukluklarına yol açıyor.

DOLAŞIM BOZUKLUKLARI

Uzun süre oturmak, bacaklardaki kan dolaşımını yavaşlatıyor. Toplardamarlarda basınç artıyor, şişlik ve varis oluşumu hızlanıyor, pıhtı riski yükseliyor.

Uzun süre hareketsiz kalmak, kalp ve damar sağlığı için önemli bir risk faktörü oluşturuyor.

METABOLİK ETKİLER VE KİLO ALMA

Hareketsizlik, metabolizmayı yavaşlatıyor ve vücudun enerji kullanımını azaltıyor.

Kan şekeri ve yağ metabolizması olumsuz etkileniyor; insülin direnci ve kilo artışı riski yükseliyor. Uzun süreli oturma, diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından da risk oluşturuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Hareketsizlik, bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor. Bu durum kabızlık, hazımsızlık ve sindirim problemlerinin görülme sıklığını artırıyor.

Düzenli yürüyüş ve hafif hareket, sindirimi destekliyor ve bağırsak fonksiyonlarını düzenliyor.

ZİHİNSEL ETKİLER VE YORGUNLUK

Sabit oturma, beyne giden kan akışını azaltıyor.

Gün içinde ara ara kalkmak ve hareket etmek, zihinsel performansı ve enerji seviyesini artırıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Her 30-40 dakikada bir kısa yürüyüşler yapmak ve gerinmek.

2. Doğru oturma pozisyonunu korumak; sırt dik, ayaklar yere tam basacak şekilde oturmak.

3. Masada hafif germe ve esneme hareketleri uygulamak.

4. Düzenli egzersiz, yürüyüş ve hafif aerobik aktivitelerle gün içinde hareketi artırmak.