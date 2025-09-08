Pedikür yaptırırken bir daha düşünün: Damar hastalıklarına neden oluyor

Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın...

Günlük yaşamda kişisel bakım rutinlerinin önemli bir parçası olarak görülen pedikür, estetik bir görünüm sağlamanın ötesinde sağlık açısından da bazı riskler barındırıyor.

ENFEKSİYON VE DAMAR SORUNLARINI TETİKLİYOR

Ayak ve bacak sağlığı ile ilgili özel durumları olan kişiler için pedikür, enfeksiyon ve damar sorunlarını tetikleyebiliyor.

Özellikle varis, lenfödem veya lipödem gibi damar hastalıkları bulunanlar, pedikür sırasında oluşabilecek küçük yaralanmalara karşı hassasiyet gösteriyor.

Uzmanlar, bu kişilerin pedikür yaptırmadan önce dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

DAMAR HASTALIKLARI VE PEDİKÜR RİSKİ

Bacaklarda varis, lenfödem veya venöz yetmezlik gibi damar sorunları bulunan kişilerde, pedikür sırasında tırnak etrafında veya ayak derisinde oluşabilecek küçük çizikler, cilt altındaki mikropların damar sistemine girmesine yol açabiliyor.

Bu durum, sadece enfeksiyon riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut damar hastalıklarını da olumsuz etkileyebiliyor.

Damar sağlığı problemi olan bireylerde, mikropların lenf veya kan damarlarına taşınması sonucu ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor.

LİPÖDEM VE PEDİKÜR

Lipödem, bacaklarda ve bazen kollarda belirgin şişlik ve yağ birikimi ile kendini gösteren kronik bir hastalık olarak biliniyor.

Bu durum genellikle kilo ile ilişkilendirilmiyor ve kadınlarda daha sık görülüyor.

Lipödemli bireylerde, pedikür sırasında oluşabilecek en küçük mikrotravmalar bile cilt altındaki hassas damarlara zarar verebiliyor ve hastalığın ilerlemesine katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle lipödemli kişilerde pedikür uygulamaları özel bir dikkat ve önlem gerektiriyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pedikürden kaçınmak: Damar hastalığı veya lipödemi olan kişilerin pedikürden uzak durması en güvenli yöntem olabilir.

Hijyen önlemleri: Kendi pedikür malzemelerini kullanmak hijyen açısından faydalı olsa da, kişisel mikroplar bile risk oluşturabiliyor.

Alternatif ayak bakımı: Ayak sağlığını korumak için evde güvenli yöntemler veya uzman kontrolünde uygulanacak profesyonel bakım seçenekleri tercih edilebilir.