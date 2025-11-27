Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan patates uyarısı! "Ölebilirsiniz"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda zehirlenmelerine bağlı can kayıpları, ülke gündeminde...

Uzmanlar, gıdaların "sağlıklı" hallerinin tüketilmesi konusunda peş peşe uyarılar yapıyor.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın gıda zehirlenmesine yönelik uyarılarında “patates” detayı öne çıktı.

Erbaş, özellikle yeşillenen patateslerin yüksek oranda “solanin” adlı zehirli madde içerdiğini belirterek, bu durumun sadece mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kalmayıp, aşırı tüketildiğinde ölümcül sonuçlara kadar gidebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Erbaş, "Patates yeşillenmeye başladığında solanin denen bir toksin biriktiriyor. Bu toksin bildiğin zehir. Diyorum ya bak, şaka değil. Karşılığı ölüm. Küçük çocuklara, yaşlılara yedirdiğin anda risk iki katına çıkıyor. Bizim toplumda şöyle bir şey de var: “Yazık olmasın, soy gitsin!” Hayır, öyle olmuyor işte. Üstünü kazıyınca geçmiyor. İçine işlemiş oluyor." dedi.

SAKIN TÜKETMEYİN

Uzman isim, kabuk kısmında renk değişimi başlayan patateslerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve bu ürünlerin atılması dışında güvenli bir yöntem bulunmadığını ifade etti.