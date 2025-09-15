Prostat kanseri panelinde bilinçlendirme öne çıktı

Erkeklerde sık görülen hastalıklardan biri prostat kanseri.

Bu hastalıkta da hemen hepsinde olduğu gibi erken tanı hayati önem taşıyor.

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında önemli bir panel düzenlendi.

“Prostat Kanserine Karşı Ortak Akıl: Farkındalık Paneli” başlıklı etkinlikte Medipol Sağlık Grubu bilim insanlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz moderatörlüğünde; Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çakır, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Soytaş güncel tanı, tedavi ve takip yöntemlerini masaya yatırdı.

“ORTAK AKIL İLE SÜRECİ YÖNETİYORUZ”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, prostat kanserinde bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, “Toplumumuzu prostat kanseri konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Tanı ve tedavide multidisipliner bir yol izliyoruz. Ortak akıl ile süreci yönetiyoruz. Kişiye özgü geliştirilmiş tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Tanı, tedavi ve takip süreçleri bu konuda büyük öneme sahip.” dedi.

GÖRÜNTÜLEMEDE HEDEFE YÖNELİK BİYOPSİ

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, görüntüleme teknolojilerinin tedavi planlamasına sağladığı katkıyı anlatarak, “Prostat kanseri çok değişik düzeyleri olan bir kanser. Görüntüleme sayesinde prostatı net şekilde inceleyebiliyor, tedaviyi belirleyecek odakları tespit edebiliyoruz. Böylece hedefe yönelik biyopsi yapılmasını sağlıyor, hastalığın nereye ve ne kadar yayıldığını görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ IŞIN TEDAVİSİ

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, risk gruplarına göre tedavi planlamasına değinerek, “Prostat kanserini düşük, orta ve yüksek risk olarak sınıflandırıyoruz. Erken risk grubunu takip ederken, diğer gruplara uygun tedavi yöntemleri oluşturuyoruz. Burada ışın tedavisini de önerebiliyoruz. Yapay zekâ ile tedaviyi organın şekline uygun olarak planlıyor, güvenli bir şekilde uyguluyoruz.” dedi.

“TEDAVİ SONRASI DA HASTAYI BIRAKMIYORUZ”

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çakır, evreleme sürecinin önemine dikkat çekerek, “Hastanın tüm vücudunu inceliyoruz. Prostat dışına çıkmış bir evre var mı bakıyoruz. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyoruz. Tedavi sonrasında da hastayı bırakmıyor, takiplere devam ediyoruz.” diye konuştu.

“TEDAVİ SEÇENEKLERİ OLDUKÇA GENİŞ”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, prostat kanserinde kişiselleştirilmiş tedaviye dikkat çekerek, “Vücudumuz bir bütün, tümör de bu bütünün içinde hareket ediyor. Prostat kanserinde çok sayıda tedavi yöntemi ve ilaç mevcut. Tümör yükü fazla olan hastalarda farklı, az olanlarda farklı yaklaşımlar izliyoruz. Akıllı ilaçlar da önemli seçenekler arasında yer alıyor. Bu konuda elimizde çok fazla seçenek var. Diğer kanser türlerine göre şanlı olarak görülmektedir.” şeklinde konuştu.

“HER 8 ERKEKTEN BİRİ BU HASTALIKLA KARŞILAŞIYOR”

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Soytaş ise prostat kanserinin risk faktörlerine değinerek şunları söyledi:

Prostat sadece erkeklerde bulunuyor. Bu bezlerin büyümesi kanseri tetikleyebiliyor. Başlıca risk faktörleri yaş ve genetik yatkınlık. Risk faktörü olmayan kişilerde bile 50 yaşından sonra kontrollerin yapılmasını öneriyoruz. Her 8 erkekten biri prostat kanserine yakalanıyor, bu oran oldukça yüksek. Bu nedenle düzenli kontrol hayati önem taşıyor.

Prostat kanserinde erken tanının ve multidisipliner tedavinin önemine dikkat çekilen panelin sonunda katılımcı uzmanlara plaket takdim edildi.