Pulbiberli bal yemek bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Arıların çiçeklerden toplayıp ürettiği "dünyanın en sağlıklı enzimi" sayılan bal, özellikle kış günlerinde kıymete biniyor.

Vücutta A'dan Z'ye faydaları olan bal, adeta hastalıklara karşı çelik bir zırh oluşturuyor.

Ancak bala bazı eklemeler yaparak faydası daha da arttırılabiliyor.

Özellikle pulbiber, bu konuda inanılmaz...

PULBİBERLİ BAL FAYDALARI

Pul biberin içinde bulunan kapsaisin, metabolizmayı hızlandırarak vücudun ısınmasına yardımcı olur, ayrıca ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Bal ise antioksidan özellikleriyle bilinir, boğazı yumuşatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu karışım, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve mide problemleri gibi durumlarda doğal bir destek olarak kullanılabilir.

Bir tatlı kaşığı balın içine birkaç parça pul biber (isteğe bağlı olarak miktarı ayarlayabilirsiniz) ekleyip karıştırarak tüketebilirsiniz.