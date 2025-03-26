Ramazan Bayramı'nda beslenmenin püf noktaları

AA

Uzmanlar, Ramazan ayı boyunca oruç sırasında uzun saatler boş kalan mideye bayramda aniden yüklenilmemesi önerisinde bulundu.

Uzmanlar, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ve hipertansiyonu olan hastaların, uyguladıkları diyeti bayramda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Sindirim sisteminin Ramazan sonrası sürece kontrollü hazırlanmasını isteyen uzmanlar, bayramda öğün sayısının artmasının ve fazla yemek yeme istediğinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Bu süreçte mideye ani yüklenmeyip, vücudu yavaşça uyarmak ve şekerli gıdalara mesafeli durmak öneriliyor.

BAYRAMDA YEMEK TEMPOSU NASIL OLMALI?

-Bayram sabahı az tuzlu peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikle yapılan kahvaltı, güne enerjik başlanmasını sağlayacak.

Hafif tatlıları tercih edin

-Bayram denildiğinde akla şeker ve tatlılar geliyor. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılar fazla tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltebilir. Bunun yerine porsiyon kontrolü yaparak az miktarda tüketmek veya hafif tatlıları tercih etmek daha sağlıklı.

Öğün araları kısa olmalı

-Bayramda yiyecek miktarı aniden artırılmamalı. Öğün araları en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmeli.

Ara öğünlerde meyve

-Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenmeli.

Bol su tüketilmeli

-Kalp ve tansiyon hastalarının bayram süresince bol su tüketmesi gerekiyor. Günde en az 2-2,5 litre su tüketimi kalp sağlığı için önemli.

Tuz tüketimi sınırlanmalı

-Öncelikle, tuz tüketimini sınırlandırarak tansiyonun dengede kalmasını sağlamak gerekir. Salamura ürünler, turşu ve aşırı tuz içeren atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır.

Kızartma yerine ızgara

-Kızartmalar yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Bol lif içeren sebze ve tam tahıllı ürünler, sindirimi desteklerken kalp sağlığını da koruyacaktır.

Diyabet hastalarında sınırlı meyve

-Diyabet ve hipertansiyon hastalarının meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmesi uyarısında bulunan Kaya, düşük glisemik indekse sahip elma, armut, çilek gibi meyvelerin daha sağlıklı alternatifler olduğunu söyledi.

İlaçları aksatmayın

Kronik rahatsızlığı olanların bayram süresince kullandıkları ilaçları aksatmamalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Her öğünde sebze tüketin

Öğünlerde 4 ana grup denilen et, süt, sebze, tahıl bulundurmaya özen gösterilmeli. Sebze grubunun her öğünde tüketilmesi gerekiyor. Yeterli lif, vitamin ve mineral alımı için sebze tüketimine özellikle dikkat edilmeli.

Tahıl grubu için öneri

Tahıl grubunda ise sağlıklı karbonhidratları bulunan tam buğday ekmeği, tam tahıllı makarna ve bulguru bulundurabiliriz.

BAYRAM KAHVALTISI NASIL OLMALI?

Ramazan Bayramı'nda aileler daha çok kahvaltı sofrasında buluşuyor.

Uzmanlara göre; hamur işleri, salam ve sucuk gibi işlenmiş gıdalar yerine peynir, haşlanmış yumurta ve mevsim sebzelerinden oluşan hafif bir kahvaltı tercih edilmeli.

Bayram ziyaretlerinde basit şekerler, çok şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilebilir.

Küçük porsiyonlarla tatlı kontrolü sağlanabilir.

Gazlı, şekerli ve tatlandırıcılı içecekler yerine sade maden suyu ve Türk kahvesi tercih edilmeli.

Sindirim problemlerinin önüne geçebilmek için lif alımını artırıp, öğünlerimizde sebze ve tam tahılları bulundurmalı.